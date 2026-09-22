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DRAMATICO

Mirtha Legrand, 99 años y un pulmón que exige cuidado

La diva evoluciona según lo esperado, pero a su edad una neumonía bacteriana sigue siendo un cuadro grave

Mirtha Legrand, 99 años y un pulmón que exige cuidado
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Mirtha Legrand atraviesa su segunda internación en septiembre. El viernes 18 volvió al Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta de un cuadro respiratorio bronquial. Esta vez el ingreso se produjo por un cuadro compatible con neumopatía. Tiene infección pulmonar es, por sí misma, un escenario de alto cuidado.

El parte firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, indicó que “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” y que seguirá con el tratamiento específico y los controles necesarios. También precisó que recibió a sus familiares más cercanos y que, de no mediar cambios, el próximo parte se emitirá el miércoles.

El viernes, el cuadro se presentó con mayor tensión. Asimismo, los médicos identificaron la bacteria responsable y ajustaron la batería de antibióticos. Con esa medicación, el sábado descansó mejor y mostró un primer repunte. En las primeras horas estuvo en una sala de terapia, no necesariamente por un agravamiento, sino para garantizar reposo, aislamiento y visitas restringidas. Allegados confirmaron después que pasó una buena noche y que ya se encontraba en una habitación común.

La cronología marca la fragilidad del momento. Entre el 7 y el 13 de septiembre estuvo internada por un proceso bronquial y gripal; el alta preveía continuar la recuperación en su casa. El 18 debió reingresar. Aún no hay fecha estimada de alta. El eje, por ahora, es completar estudios, sostener el tratamiento y evitar recaídas.

A los 99 años, con una neumonía bacteriana en seguimiento, cada parte médico se lee en dos claves: hay señales de mejoría y hay que esperar. La salud de Mirtha Legrand sigue siendo el dato central.

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