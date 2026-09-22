Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2026 MALVINAS

Reino Unido hace oídos sordos a los reclamos de soberanía y extiende licencias petroleras

La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años todos los permisos vigentes para la exploración petrolera offshore. Mientras, Javier Milei volvió a reclamar la devolución del archipiélago antes de viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.

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