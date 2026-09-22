Reino Unido hace oídos sordos a los reclamos de soberanía y extiende licencias petroleras
La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años todos los permisos vigentes para la exploración petrolera offshore. Mientras, Javier Milei volvió a reclamar la devolución del archipiélago antes de viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.
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El Gobierno de las Islas Malvinas, bajo administración británica, anunció la extensión por cinco años de las licencias vigentes para operaciones de hidrocarburos offshore en el Atlántico Sur. Los permisos podrán extenderse otros dos años si las empresas cumplen con los programas de trabajo previstos. La medida cuenta, según informó la propia administración isleña, con el respaldo del Reino Unido.
La decisión se conoció en un momento de creciente tensión con la Argentina por la explotación de los recursos naturales del archipiélago. Entre los proyectos alcanzados se encuentra Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que proyectan comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.
El proyecto se encuentra en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros de las islas. Navitas tiene una participación del 65% y Rockhopper del 35%. Además, poseen licencias exploratorias las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI Associates.
La Argentina considera ilegales esas autorizaciones y durante las últimas semanas avanzó contra empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en las islas. El Gobierno nacional presentó denuncias penales e inició procedimientos administrativos, mientras una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar obras vinculadas con la puesta en marcha de Sea Lion.
En paralelo, la administración isleña aprobó la adquisición por parte de una subsidiaria de Navitas de una participación del 65% en el bloque PL001, ubicado junto a Sea Lion. Según el comunicado de las autoridades de las islas, la operación podría acelerar la evaluación y el desarrollo del área.
El reclamo de Milei
En este contexto, Javier Milei volvió a poner la cuestión Malvinas en el centro de su agenda internacional. Antes de partir hacia Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente afirmó que las islas deberían ser devueltas a la Argentina “cuanto antes”.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, sostuvo Milei durante una entrevista con la prensa francesa. El mandatario cuestionó además el argumento de autodeterminación de los habitantes de las islas y afirmó que existe documentación sobre la expulsión de la población argentina y su posterior reemplazo.
El Presidente también planteó que el Reino Unido debería reconsiderar su posición por el escenario político, económico y demográfico que atraviesa ese país. Al mismo tiempo, remarcó que la estrategia argentina apunta a recuperar las islas mediante negociaciones y canales diplomáticos.
“De ninguna manera hablamos de un conflicto bélico”, aclaró Milei, quien incluyó en el reclamo argentino a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La Casa Rosada viene acompañando ese reclamo con medidas vinculadas a la explotación de recursos naturales. El 17 de septiembre, el Gobierno anunció además el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla sanciones para quienes exploten recursos naturales en las áreas que la Argentina considera bajo su soberanía.