La furiosa respuesta de Icardi al Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó preventivamente a Mauro Icardi para conducir. La medida, registrada el 21 de septiembre por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, se apoya en dos hechos: el delantero circulaba con la licencia argentina vencida y, al volante, no interrumpió una maniobra riesgosa captada en un video que subió su pareja, Eugenia “China” Suárez.



En las imágenes, grabadas dentro de un barrio privado, la actriz se saca el cinturón, trepa hacia la ventanilla y saca gran parte del cuerpo fuera del habitáculo mientras el auto avanza. Icardi permanece al volante y no detiene la marcha.



El organismo que conduce Martín Marinucci consideró que esa omisión configura una conducta negligente: el conductor debe garantizar la seguridad de ocupantes y terceros. La difusión del clip disparó el control y, en ese proceso, se constató que el permiso local estaba vencido.La sanción se encuadró en la Ley Provincial N.º 13.927.



Como Icardi tiene domicilio en territorio bonaerense, para volver a habilitarse deberá tramitar una nueva licencia en esa jurisdicción y, antes, someterse a una evaluación de aptitud psíquica. “La seguridad vial no admite excepciones”, sostuvo la cartera.



La respuesta del futbolista fue inmediata y de alto voltaje. En X le respondió al ministerio: “Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”. Según su versión, entregó el carnet argentino al convertirlo al europeo. Y disparó: “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”.



En el mismo hilo sumó: “Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas”. Y cerró: “Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. (…) ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”.Queda así un cruce de dos planos.



De un lado, una sanción preventiva por licencia vencida y por no frenar una conducta de riesgo al volante. Del otro, un Icardi que niega la validez de esa inhabilitación, exhibe un permiso italiano vigente hasta 2029 y acusa al Estado bonaerense de usar el caso para figurar. Mientras tanto, el trámite para volver a conducir en la provincia, si pretende hacerlo con documentación local, pasa por una nueva evaluación psicofísica.