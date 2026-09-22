Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

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Río Negro abre el candado de la obra social

El gobernador, Alberto Weretilneck, envió a la Legislatura un proyecto que modifica la ley vigente y permite a los agentes públicos la libre elección de la prestadora. Los detalles y el poroteo en los bloques

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