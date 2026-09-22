Fuerte reacción de Jorge Macri al fallo de una jueza sobre el Régimen Penal Juvenil

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Jorge Macri cuestionó duramente el fallo de la jueza porteña Laura De Marinis, quien declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. El jefe de Gobierno anunció que la Ciudad apelará la resolución y adelantó que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada.
Macri calificó el fallo como “una barbaridad” y sostuvo que la jueza “se extralimita” al cuestionar la normativa aprobada por el Congreso. “Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley”, afirmó.
El jefe de Gobierno también cuestionó el argumento de que el adolescente se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Según planteó, el nuevo régimen contempla distintas herramientas de intervención que no implican necesariamente una detención, entre ellas tareas comunitarias y medidas de cuidado o tratamiento. “No es que si ella lo declara culpable sí o sí tiene que ir detenido”, señaló.
En esa línea, Macri sostuvo que la decisión deja sin respuesta tanto al adolescente como a potenciales víctimas. “La jueza deja a la sociedad en indefensión”, afirmó, y planteó que el joven podría volver a involucrarse en hechos delictivos. El caso se originó luego de que un hombre de 47 años denunciara un intento de robo por parte de un grupo de adolescentes, situación que no llegó a concretarse porque la víctima logró escapar y pedir asistencia a un policía.
La magistrada, en cambio, consideró que la aplicación del nuevo régimen en este caso resultaba regresiva frente a los estándares de protección de derechos de niños y adolescentes. El fallo se circunscribe al expediente analizado y no implica la suspensión general de la normativa.
Macri confirmó que ya instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para avanzar con el pedido de juicio político. “Es un listado de barbaridades que amerita un juicio político”, sostuvo. Además, anticipó que la Ciudad apelará la resolución.
Por último, el jefe de Gobierno cuestionó las motivaciones que atribuyó a la magistrada y habló de “una clara intencionalidad y un sesgo político”. “Pone siempre al delincuente como víctima”, afirmó, en una nueva escalada del enfrentamiento entre el Ejecutivo porteño y la Justicia por la aplicación del Régimen Penal Juvenil.