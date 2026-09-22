Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de septiembre de 2026 REVISTA QUé

Fuerte reacción de Jorge Macri al fallo de una jueza sobre el Régimen Penal Juvenil

El jefe de Gobierno cuestionó la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la nueva normativa y sostuvo que la magistrada “no está cumpliendo con la ley”.

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