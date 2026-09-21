Volver | La Tecla Nacionales 21 de septiembre de 2026 INCONSTITUCIONAL

Otro fallo contra el nuevo régimen penal juvenil, ahora en CABA

Una jueza dictaminó que el régimen viola la Constitución, en un fallo en el que absolvió a un chico de 14 años, en una causa por un intento de robo.

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