Kicillof y Milei estarán en EEUU, pero con agendas que van por carriles opuestos
El Presidente y el gobernador bonaerense tendrán actividades en territorio norteamericano con objetivos diferentes. Mientras Milei busca profundizar sus vínculos con el mundo financiero y empresarial, Kicillof sostiene una mirada centrada en la producción, el trabajo y el rol del Estado.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El viaje de Kicillof y Milei a Estados Unidos será entre el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre, en una coincidencia que pondrá en paralelo sus estrategias de inserción internacional. Milei participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que el mandatario bonaerense combinará reuniones económicas con actividades académicas y políticas en Nueva York.
La presencia de ambos dirigentes en territorio estadounidense tendrá una diferencia central: el escenario elegido para desplegar sus respectivos mensajes y los interlocutores con los que buscarán vincularse. También será una salida internacional entre dos dirigentes que van por el mismo objetivo. Milei quiere retener la presidencia en 2027, mientras que Kicillof buscará sentarse en el Sillón de Rivadavia luego del lanzamiento (sin decirlo) de su candidatura durante el último acto del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda.
Por el lado de la Casa Rosada, Milei concentrará su actividad en el ámbito diplomático y multilateral, con su participación en la Asamblea General de la ONU. Además, buscará concretar un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de su estrategia de acercamiento a Washington.
En paralelo, Kicillof llevará adelante una agenda que combinará las necesidades económicas de la Provincia con espacios de intercambio político y académico. El Gobernador buscará fortalecer el vínculo con inversores y empresas, al tiempo que participará de encuentros con referentes internacionales que promueven una agenda progresista.
Kicillof, entre los bonistas y el progresismo internacional
El mandatario bonaerense viajará acompañado por integrantes de su gabinete y tendrá una serie de reuniones orientadas a fortalecer los vínculos económicos de la Provincia.
El martes mantendrá un encuentro con fondos de inversión que poseen títulos de deuda bonaerense. También se reunirá con representantes de más de 20 empresas estadounidenses con inversiones o proyectos en el territorio provincial, pertenecientes a sectores como energía, petróleo y gas, biotecnología, infraestructura tecnológica y software.
La agenda incluirá, además, una actividad en The New School, bajo la consigna “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”.
El miércoles llegará uno de los momentos de mayor contenido político del viaje. Kicillof participará de un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de un coloquio titulado “Construyendo una economía para la mayoría”.
La visita concluirá con una exposición en la Universidad de Columbia, donde el Gobernador abordará las transformaciones económicas y políticas que atraviesan la Argentina y la región, así como las perspectivas de desarrollo frente a las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica global.
Milei, con la mirada puesta en la ONU y Trump
El Presidente, por su parte, viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los principales escenarios de la diplomacia internacional.
En ese marco, el Gobierno buscará avanzar en una reunión bilateral con Trump. Entre los temas que aparecen en la agenda se encuentra el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, en un contexto de tensiones diplomáticas vinculadas con la posición estadounidense sobre la disputa con el Reino Unido.
La visita también se inscribe en la política exterior de Milei, que mantiene un estrecho alineamiento político con la administración republicana y busca profundizar los vínculos con Estados Unidos.
Así, mientras el Presidente tendrá como principal escenario la ONU y los contactos diplomáticos de alto nivel, el Gobernador bonaerense desplegará una agenda que combinará reuniones financieras, empresariales y espacios de intercambio con referentes progresistas.
Una coincidencia que suma un capítulo a la disputa política
La simultaneidad de los viajes se produce en un contexto en el que Kicillof busca ampliar su proyección nacional y fortalecer sus vínculos internacionales, mientras el Gobierno nacional procura consolidar su estrategia diplomática y económica.
En ese marco, Nueva York funcionará como escenario de dos recorridos diferenciados: uno centrado en la diplomacia presidencial y el vínculo con Washington; el otro, en la articulación económica de la Provincia y la participación en espacios políticos y académicos de perfil progresista.
Aunque no está previsto que ambos dirigentes compartan actividades, la coincidencia en Estados Unidos volverá a poner en evidencia las diferencias entre sus estrategias de posicionamiento internacional, en la antesala de la discusión política de cara a 2027.