Mi querida Eugenia: la China Suárez hizo que le sacaran la licencia a Icardi
La actriz se filmó parada y sin cinturón mientras viajaba de acompañante en el auto. La Provincia notó la infracción y además descubrió que el futbolista tenía el registro vencido. Lo aplazaron y tendrá que volver a dar examen.
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Salvando las distancias, el episodio puede compararse al de la tristemente célebre “foto de Olivos”, tanto en la forma como en el fondo. Ella es la que aparece celebrando en la imagen; el responsable es él, y a él le corresponde la condena.
Hablamos en este caso de Eugenia Suárez, la actriz popularmente conocida como “la China”, y de su pareja, el futbolista Mauro Icardi, a quien le acaban de retirar la licencia de conducir luego de que ella subiera un video a Instagram.
Ocurre que la China no tuvo mejor idea que filmarse viajando junto a su novio en un auto (conducido por él) para expresar lo bien que la pasan juntos. “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”, es el mensaje que la actriz incluyó en el video en el que se la ve parada y con la mayor parte del cuerpo asomada por la ventanilla del vehículo, mientras utiliza la cámara frontal de su celular para grabarse.
ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘⚠️
Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.
La infracción es clara, y a Icardi le cabe responsabilidad por no haber detenido el vehículo para hacer cesar la situación peligrosa. Pero, además, cuando el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires se puso a indagar, determinó que el deportista ni siquiera tiene una licencia vigente: se encuentra vencida.
“Por eso, dispusimos su inhabilitación preventiva”, explicó la cartera que conduce Martín Marinucci en un posteo en redes sociales. “Antes de obtener una nueva licencia, deberá ser evaluado para determinar su aptitud para conducir”.
“La seguridad vial no admite excepciones”, enfatizó el Ministerio en la publicación, realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter).