Mi querida Eugenia: la China Suárez hizo que le sacaran la licencia a Icardi

VISITAS INTERNACIONALES

Kicillof y Milei estarán en EEUU, pero con agendas que van por carriles opuestos El Presidente y el gobernador bonaerense tendrán actividades en territorio norteamericano con objetivos diferentes. Mientras Milei busca profundizar sus vínculos con el mundo financiero y empresarial, Kicillof sostiene una mirada centrada en la producción, el trabajo y el rol del Estado.