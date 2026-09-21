Volver | La Tecla Nacionales 21 de septiembre de 2026 OTRA SALIDA

Renunció el secretario de Discapacidad en plena tensión por el ajuste en el sector

La salida del secretario de Discapacidad de la Nación se produce en un contexto de recortes y cuestionamientos a las políticas destinadas al sector. La decisión vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas con discapacidad y las prestaciones que dependen del Estado nacional.

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