Renunció el secretario de Discapacidad en plena tensión por el ajuste en el sector
La salida del secretario de Discapacidad de la Nación se produce en un contexto de recortes y cuestionamientos a las políticas destinadas al sector. La decisión vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas con discapacidad y las prestaciones que dependen del Estado nacional.
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Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, en medio de la discusión por el rumbo de las políticas destinadas al sector y los recortes contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El funcionario comunicó su decisión mediante una nota dirigida al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en la que solicitó que la dimisión se hiciera efectiva de manera inmediata. Como fundamento, señaló “razones estrictamente personales”.
La salida se produce en un momento de fuerte discusión política por los recursos destinados a discapacidad. El proyecto presupuestario para el próximo año incluyó modificaciones que generaron cuestionamientos, particularmente por la intención inicial del Ejecutivo de derogar aspectos centrales de la legislación vigente.
La iniciativa del Gobierno abrió un nuevo frente de conflicto con sectores de la oposición y también generó reparos dentro del propio oficialismo. Frente a las críticas, el Ejecutivo decidió retroceder con la propuesta original y anunció que trabaja en un proyecto alternativo junto a sus aliados legislativos.
En ese escenario, la renuncia de Vilches suma incertidumbre sobre la conducción del área y el futuro de las políticas públicas vinculadas con las personas con discapacidad.
Vilches había asumido como secretario nacional de Discapacidad en enero de 2026, luego de la salida de Diego Spagnuolo, y su designación fue formalizada mediante el Decreto 83/2026.
Su alejamiento se conoció pocas semanas después de que expusiera ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde abordó las medidas implementadas durante su gestión y la situación del organismo.
Por el momento, el Ministerio de Salud evalúa quién ocupará el lugar vacante. Hasta ahora, no se informó oficialmente el nombre de su reemplazante ni se comunicaron otros cambios en la estructura de la Secretaría.
La definición sobre la nueva conducción llegará mientras continúa el debate por el financiamiento del área y las modificaciones que el Gobierno busca introducir en las políticas de discapacidad.