Massa fortalece su armado: reunió a su juventud y abrió el debate

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Más de mil jóvenes del Frente Renovador participaron este sábado de un encuentro realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires, donde debatieron sobre distintos desafíos de la Argentina y el rol de las nuevas generaciones en la política.
La jornada reunió a militantes y referentes juveniles de distintas provincias, que participaron de paneles vinculados a Argentina bicontinental, gestión municipal, política legislativa, comunicación política y redes, seguridad, economía e historia del movimiento peronista.
Durante el encuentro también estuvo presente Sergio Massa, quien mantuvo un intercambio con los jóvenes y escuchó planteos vinculados a las problemáticas de las distintas provincias.
La actividad incluyó además un debate sobre la situación política y económica del país, el futuro del peronismo y el papel de las nuevas generaciones dentro de ese espacio.
Desde el Frente Renovador señalaron que el encuentro buscó promover el intercambio entre dirigentes y jóvenes de distintos puntos del país, además de generar propuestas en torno a los desafíos de los próximos años.