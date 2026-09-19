Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de septiembre de 2026 EN LA UBA

Massa fortalece su armado: reunió a su juventud y abrió el debate

El dirigente participó de una jornada de debate sobre la situación del país, el futuro del peronismo y el rol de las nuevas generaciones.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.