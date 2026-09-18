El PRO reclama respuestas de la Provincia por la crisis de un hospital
Legisladores de ese espacio reclaman que el gobierno de Kicillof forme una mesa de trabajo y elabore un plan para garantizar las guardias y los servicios básicos en el centro de salud. En el distrito acusan el impacto de la creciente demanda de atención y remedios.
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Los diputados provinciales del PRO Alejandro Rabinovich, María Paula Bustos y Leticia Bontempo le reclamaron al gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires que conforme una mesa de trabajo y establezca un plan de contingencia para garantizar la cobertura de las guardias y la prestación de servicios básicos en un hospital.
Se trata del Arturo Illia, el centro de salud municipal de Villa Gesell, que viene registrando una fuerte presión por el incremento de la demanda, según confirmó la secretaria de Salud del municipio, Edith Aravena, que señaló que suelen formarse largas filas de personas que perdieron su cobertura médica y recurren a la farmacia del hospital para conseguir medicamentos.
También los adultos mayores, ante la crisis del PAMI (Programa de Atención Médica Integral; formalmente Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, INSSJYP), acuden con más asiduidad al hospital de la comuna para atenderse, dijo la funcionaria.
El intendente Gustavo Barrera atribuyó a la debacle del PAMI parte de las dificultades que atraviesa el hospital. También a la sobrecarga del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, adonde se realizan frecuentemente derivaciones por ser un centro de referencia, lo que ahora es más complicado por la falta de disponibilidad de camas.
Desde el PRO instaron a la Provincia a conformar “una mesa de trabajo con participación del Ministerio de Salud provincial, la Región Sanitaria VII, las autoridades sanitarias municipales, la Dirección del Hospital y representantes del Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell”.
También le reclamaron que establezca “un plan de contingencia con plazos, responsables y mecanismos de seguimiento” para garantizar las guardias esenciales, la atención pediátrica y la continuidad de prácticas indispensables, entre otras cosas.
En un pedido de informes presentado en la Legislatura bonaerense, los diputados piden que Kicillof ordene un relevamiento integral del hospital de Villa Gesell y una auditoría de los circuitos y disponibilidad y que requiera información sobre los cambios en el área de enfermería.
En los fundamentos de su presentación, los legisladores argumentan que las dificultades que atraviesa el centro de salud “no constituyen un episodio aislado, sino una problemática que se ha manifestado de manera reiterada durante distintos períodos, incluyendo deficiencias vinculadas con la cobertura de guardias, disponibilidad de especialistas, atención pediátrica, organización de servicios, conducción de áreas críticas, farmacia hospitalaria, medicamentos, recursos humanos, derivaciones y mecanismos de control”.