Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de septiembre de 2026 EN VILLA GESELL

El PRO reclama respuestas de la Provincia por la crisis de un hospital

Legisladores de ese espacio reclaman que el gobierno de Kicillof forme una mesa de trabajo y elabore un plan para garantizar las guardias y los servicios básicos en el centro de salud. En el distrito acusan el impacto de la creciente demanda de atención y remedios.

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