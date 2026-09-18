Volver | La Tecla Municipios 18 de septiembre de 2026 EN CASTELLI

Echarren anunció la reactivación de las viviendas del barrio Curita tras el avance de la causa judicial

El intendente de Castelli confirmó que se reiniciarán los trabajos luego de que la Justicia realizara allanamientos en propiedades de ex funcionarios municipales, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades con materiales destinados a la construcción de 28 viviendas.

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