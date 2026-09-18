Echarren anunció la reactivación de las viviendas del barrio Curita tras el avance de la causa judicial
El intendente de Castelli confirmó que se reiniciarán los trabajos luego de que la Justicia realizara allanamientos en propiedades de ex funcionarios municipales, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades con materiales destinados a la construcción de 28 viviendas.
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El intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció que se reanudará la obra de viviendas del barrio Curita, que permanecía paralizada en medio de una causa judicial por la presunta apropiación de materiales destinados a la construcción de viviendas públicas.
“Ahora que la Justicia hizo su trabajo, podemos reiniciar la obra”, expresó el jefe comunal al comunicar la decisión de retomar los trabajos.
La novedad llegó luego de que la Justicia ordenara allanamientos en propiedades de ex funcionarios municipales, con el objetivo de reunir elementos que permitan avanzar en la investigación sobre el destino de los materiales que debían utilizarse para finalizar las casas.
La investigación se inició en marzo de 2025, a partir de una primera denuncia penal impulsada por el propio Echarren. Según lo informado por el Municipio, se había detectado que ex funcionarios se habrían quedado con el dinero que la comuna había pagado para adquirir los techos de 28 viviendas, que finalmente nunca fueron entregados.
En ese contexto, los involucrados fueron imputados y obligados a restituir materiales por un valor aproximado de 300 millones de pesos.
Hasta la realización de los procedimientos judiciales, los trabajos en el barrio Curita no podían avanzar. Ahora, tras las últimas actuaciones en la causa, el Ejecutivo local anunció que buscará retomar la construcción de las viviendas.