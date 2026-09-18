Apps
Viernes, 18 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
TENSIÓN

Despedidos de FATE resisten la orden de desalojo y piden que intervenga Kicillof

El sindicato llamó a un “abrazo” a la planta de Virreyes. Organizaciones sociales se sumaron a la protesta. La Justicia ordenó sorpresivamente ayer que las instalaciones sean liberadas. El gremio quiere que Kicillof frene el desalojo y active el proyecto de ocupación temporánea.

Despedidos de FATE resisten la orden de desalojo y piden que intervenga KicillofDespedidos de FATE resisten la orden de desalojo y piden que intervenga Kicillof
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Sin quererlo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se vio nuevamente involucrado en el conflicto suscitado por el cierre de la planta de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE) en Virreyes, partido de San Fernando. A siete meses de que la empresa bajara la persiana, dejando en la calle a 920 trabajadores, una orden de desalojo hizo que el sindicato volviera a poner el foco en el mandatario bonaerense y en el proyecto para que la Provincia se haga cargo de la producción en forma temporal.

Ayer, un día antes de que se cumplieran siete meses del conflicto (que se dirime tanto en la Justicia como en las carteras de Trabajo nacional y bonaerense), la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro hizo lugar al pedido de la empresa y ordenó desalojar a los trabajadores de la planta. Frente a esa decisión, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), los obreros y sus familias convocaron a rodear las instalaciones en un “abrazo” simbólico durante la noche y la madrugada, resistiendo la orden judicial.

Despedidos de FATE resisten la orden de desalojo y piden que intervenga Kicillof

Hoy, en una conferencia de prensa realizada frente a la planta, el titular del SUTNA, Alejandro Crespo, le exigió a Kicillof que intervenga en el conflicto.

“Le decimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: pronúnciese y actúe, gobernador”, instó Crespo. “Uno no puede ver un delito, ver que se lastima a tantas familias, y no intervenir”.

También reclamó que se avance con el proyecto de ocupación temporánea de la planta, presentado por el propio SUTNA, que implicaría que la Provincia se hiciera cargo por un año de la operación de FATE, para mantener las fuentes de trabajo, mientras se busca una solución que le dé sostenibilidad a la operación.

La protesta sumó apoyos de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas que se sumaron a la resistencia frente a la planta de Virreyes. También de figuras políticas como Nicolás del Caño y Christian Castillo y de una outsider: Dalma Maradona, hija de Diego, el ya fallecido astro futbolístico.
 


Castillo, diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU), apuntó contra el gobierno de Kicillof. “¡FATE no se cierra! ¡No al desalojo! Que el gobierno provincial deje de permitir el lock out ofensivo de la empresa y permita la aprobación del proyecto de ocupación temporal presentado por los trabajadores en la Legislatura provincial”, expresó en una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter).
 

“Exigimos que esto no se lleve adelante. Es un dislate lo que están haciendo. Llamamos a rodear de apoyo a los trabajadores”, dijo Castillo.

En el mismo sentido se expresó Del Caño, quien destacó que a más de 200 días del inicio del conflicto los trabajadores despedidos “ni siquiera fueron recibidos por el Gobernador”.
 
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

VISITA PRESIDENCIAL

Rumbo al 2027: Milei estuvo en Bahía Blanca y sacó chapa de las inversiones en el distrito

Junto con Diego Santilli y Karina Milei, el presidente pisó suelo bonaerense para recorrer empresas que apuestan al crecimiento. Hubo movilizaciones en repudio a la visita del presidente

NOTICIAS MÁS VISTAS

Crisis y deudas de Provincia, en el menú del encuentro Kicillof - intendentes UCR

Cuando el telón cae por decisión propia: famosos que se retiraron de Hollywood

Concejal dio el salto y Dante Gebel se anotó otro poroto en el Conurbano

Más Vida: Larroque borra el esquema de Vidal y reforma el histórico programa alimentario

Director de Salud municipal detenido por una denuncia de abuso sexual

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET