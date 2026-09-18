Despedidos de FATE resisten la orden de desalojo y piden que intervenga Kicillof

VISITA PRESIDENCIAL
La Tecla
Redacción
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FATE no se cierra! No al desalojo! Que el gobierno provincial deje de permitir el lock out ofensivo de la empresa y permita la aprobación del proyecto de ocupación temporal presentado por los trabajadores en la Legislatura provincial pic.twitter.com/JlZgkQInE5— Christian Castillo (@chipicastillo) September 18, 2026
Un fallo judicial ordena desalojar a los trabajadores de FATE y a sus familias que hace más de 7 meses defienden sus puestos de trabajo.— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) September 18, 2026
Los trabajadores reclaman que Kicillof y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de manera temporal y ponga en…