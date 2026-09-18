Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de septiembre de 2026 RESOLUCIONES

La justicia frenó los aumentos de luz en la Provincia y ordenó volver al cuadro tarifario anterior

Un juez hizo lugar a la cautelar presentada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y suspendió la Resolución 585/2026. La medida alcanza a los componentes provinciales de las tarifas y regirá hasta que se dicte una sentencia definitiva.

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