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INTRUSOS

Los hackers hicieron de las suyas en la web de un municipio camporista

El sitio oficial de la municipalidad de Azul, comandada por Nelson Sombra sufrió un ciberataque dos veces en menos de 24 horas. Reemplazaron el contenido institucional de la página por un mensaje de intrusión. 

Los hackers hicieron de las suyas en la web de un municipio camporista
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El sitio oficial de la municipalidad de Azul fue vulnerado por un grupo de ciberatacantes en dos oportunidades en menos de 24 horas, cambiando el contenido institucional de la página por un mensaje de intrusión. 

La pantalla, sobre fondo negro, mostraba la leyenda “HACKED BY Korenvy & stnxz”, acompañada de un arte ASCII y la firma “-korvea leaks”, desconociéndose hasta el momento la identidad de lo hackers.

Debajo de la firma, los responsables del ataque habían dejado un mensaje dirigido a la administración del sitio: “Exporté toda su base de datos jejej. Nos vemos”, junto con un enlace a un canal de Telegram, lo que generó preocupación entre los vecinos sobre un eventual robo de información.

Horas después, señala el sitio Séptima Sección, la comuna que comanda el intendente camporista Nelson Sombra emitió un comunicado oficial para aclarar el alcance real del incidente. Según informaron, lo ocurrido consistió “exclusivamente en una alteración visual externa (defacement) de la plataforma web informativa”, y remarcaron que el hecho “no se relaciona a una filtración ni hubo acceso a información sensible de los sistemas municipales”.

Desde el distrito azuleño precisaron que las bases de datos tributarias, de ingresos públicos, los registros de empleados municipales y los sistemas de gestión interna operan en servidores y redes independientes del portal informativo, por lo que esos entornos no fueron vulnerados ni sufrieron alteraciones.

Según el comunicado, la vulnerabilidad afectó únicamente la presentación visual del sitio web destinado a noticias e información general, desarrollado sobre una versión de WordPress que actualmente se encuentra en proceso de reemplazo por una infraestructura más moderna.

Además, informaron que el portal fue puesto preventivamente en mantenimiento para realizar las tareas de revisión y saneamiento correspondientes, analizar los registros de acceso y avanzar con la migración definitiva a la nueva plataforma. Según remarcaron, el sitio ya se encuentra nuevamente operativo, y los servicios digitales, trámites y canales de atención municipales continúan funcionando con normalidad.
 

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