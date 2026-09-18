Volver | La Tecla Municipios 18 de septiembre de 2026 INTRUSOS

Los hackers hicieron de las suyas en la web de un municipio camporista

El sitio oficial de la municipalidad de Azul, comandada por Nelson Sombra sufrió un ciberataque dos veces en menos de 24 horas. Reemplazaron el contenido institucional de la página por un mensaje de intrusión.

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