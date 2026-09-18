A 20 años de López, La Plata licita hoteles, deja el Palacio en reemplazo y estrena un café que sí incluye
Se cumplen dos décadas de la segunda desaparición de Jorge Julio López y la causa sigue abierta, sin cuerpo y sin responsables de ese 18 de septiembre. En paralelo, el Municipio busca mil plazas en Mar del Plata, Alak viaja a China, Elías queda de interino y dos ferias van a licitación hasta 2027. Cierra el Radar una buena noticia que no salió de ningún decreto: abrió Ranchos Café.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
1. Jorge Julio López: 20 años, 10 millones de llamadas y la misma pregunta
Hoy se cumplen dos décadas de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Salió de su casa en Los Hornos el 18 de septiembre de 2006, el día de los alegatos en el juicio a Miguel Etchecolatz. Nunca volvió. La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está López?
El expediente no está cerrado. Está en la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Ya no interviene ninguna fuerza policial. Quedaron dos líneas de trabajo: el cotejo de cadáveres NN con el ADN de la familia —guardado en la Asesoría Pericial de la Suprema Corte— y el análisis de 10 millones de llamadas de los días previos y del 18 de septiembre.
López desapareció en esta ciudad. La causa se investiga en esta ciudad. Y en esta ciudad sigue faltando.
2. Mil platenses a Mar del Plata: hotel exclusivo, lobby propio y menú de campamento
La Municipalidad licita alojamiento y gastronomía para la delegación de los Juegos Bonaerenses 2026. Destino: Mar del Plata, del 18 al 24 de octubre. Seis noches. Mil plazas. Desayuno, almuerzo y cena adentro del mismo hotel. El 20% —unas 200 camas— debe ser accesible.
El pliego pide hoteles exclusivos para la comitiva, lobby y comedor propios, y que no queden “lejos del centro”. La carta parece sacada de un comedor escolar con presupuesto: pizza, ñoquis, tortilla, arroz con pollo, milanesa con papas, hamburguesas, sorrentinos y tres ensaladeras para que cada uno se arme la suya. De postre, helado, flan o budín de pan.
Nadie discute que los pibes que clasifican se merecen el viaje. La pregunta del Radar es otra: cuánto va a salir mudarle mil personas a la costa con hotel exclusivo y triple menú, y quién controla que las 200 plazas accesibles no queden en la letra chica del PowerPoint.
3. Alak a China, Elías al volante: el Palacio en modo reemplazo
Julio Alak ya está en viaje a Shanghái. Licencia hasta el 25. En el sillón quedó Pablo Elías, primer candidato de la lista de Unión por la Patria, como manda la Ley Orgánica. Agenda del interino: reunión con el jefe de Gabinete, Carlos Bonicatto; operativo con Víctor Hortel (Control Urbano) para el fin de semana y, sobre todo, para el lunes 21, Día del Estudiante y arranque de la primavera; y diálogo permanente con Marcelo Galland, presidente del Concejo.
Mientras Elías coordina que la fiesta de los pibes no se desmadre, Alak vende en China cámaras de frío y plantas de disecado para el cordón frutihortícola. En criollo: el intendente busca inversores a 18 mil kilómetros y el Palacio se queda con un concejal de guardia. Legal, impecable. Político, el Turco no suelta ni cuando está en el aire.
4. Meridiano V y el Paseo del Sur II, tercerizados hasta 2027
Licitación Pública N° 33/2026. Secretaría de Producción. Objeto: asistencia operativa, mantenimiento e higiene en la Feria de Meridiano V (17 y 71) y el Paseo de Compras del Sur II (96 y 116). Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Apertura de sobres: 8 de octubre. Pliego: $250.000. Garantía: 5% de la oferta.
Lo que no aparece en el aviso es el dato que más le gusta al Radar: el presupuesto oficial. Tampoco está claro cuánta gente, qué horarios, qué insumos ni qué “asistencia operativa” significa cuando se habla de dos ferias. El Municipio ya había licitado servicios parecidos para dependencias que incluyen el Centro Cultural Meridiano V. Ahora el contrato se achica a dos paseos comerciales… y se estira hasta el cierre de 2027.
Traducción desconfiada: se terceriza la limpieza y el funcionamiento de dos vidrieras municipales sin decir todavía cuánto va a costar el combo. Cuando aparezca el número, ahí se ve si es mantenimiento o un contrato con olor a gestión eterna.
5. Ranchos Café: la inclusión que no necesita decreto
En 532 y 10 abrió Ranchos, el primer café de la ciudad pensado y atendido por jóvenes neurodivergentes. Lo armó Charo Rodríguez Ferro —terapista ocupacional— a pulmón, con familia, amigos y un local que hereda el nombre del pueblo de su tío abuelo. Cinco jóvenes platenses rotan turnos de cuatro horas. Hay encargada, menú con pictogramas y versión digital audible, sillas para talla baja y para silla de ruedas, y una “caja de calma” para cuando el mundo se pone demasiado ruidoso.
La inauguración juntó más de 130 personas. Abre de miércoles a domingo, mañana y tarde. En las paredes hay obras de artistas con discapacidad. No salió de un convenio municipal ni de una licitación de $250.000. Salió de alguien que se cansó de que la discapacidad quede “puertas adentro” de las instituciones.
En un Radar que abre con una deuda de 20 años y sigue con hoteles, interinos y pliegos, esta es la noticia que no necesita ironía: La Plata ganó un café de verdad inclusivo. Conviene ir.