Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de septiembre de 2026 DESCONFIADOS

A 20 años de López, La Plata licita hoteles, deja el Palacio en reemplazo y estrena un café que sí incluye

Se cumplen dos décadas de la segunda desaparición de Jorge Julio López y la causa sigue abierta, sin cuerpo y sin responsables de ese 18 de septiembre. En paralelo, el Municipio busca mil plazas en Mar del Plata, Alak viaja a China, Elías queda de interino y dos ferias van a licitación hasta 2027. Cierra el Radar una buena noticia que no salió de ningún decreto: abrió Ranchos Café.

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