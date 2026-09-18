Las internas a flor de piel: la semana política en redes

Al cierre de la reunión de bloque: el resumen contundente es que trabajaremos por la reelección de @JMilei junto a @mediceneljefe y @SPareja_ en PBA pic.twitter.com/ART1zGwFFI — Miriam Niveyro (@MiriamNiveyro) September 15, 2026

📽️ | Inauguré la nueva sala multimedia de la Secundaria Nº. 4 de Gerli



Esta nueva aula va a permitir que los y las estudiantes accedan a herramientas digitales para su aprendizaje, van a poder usar un proyector para las clases y funcionará como multiespacio. Es una obra… pic.twitter.com/jtGirkeIB3 — Magdalena Sierra (@magdysierra) September 14, 2026

Cristina está presa y ustedes se compraron un edificio con la guita que te dan por putearla a Ella y a Máximo, cachivache.



Sigan componiendo las nuevas traiciones, que van bien… https://t.co/vvWjWHBTBx — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) September 16, 2026