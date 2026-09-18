Las internas a flor de piel: la semana política en redes

Septiembre continúa siendo un mes de poco movimiento político, pero de bastante actividad en las redes sociales. Esta semana dejó varias postales y, sobre todo, varios enfrentamientos políticos.
La barrabrava mileísta
No es noticia que desde la tropa libertaria tienen el ojo puesto en la provincia de Buenos Aires. Con esperanzas de ganar votos en el corazón del conurbano, La Libertad Avanza apuesta a una estrategia orquestada por Sebastián Pareja, hombre de confianza de Karina Milei en la provincia, para pelear por varios municipios donde históricamente ha ganado el peronismo.
En esa sintonía y tras una reunión de bloque, la diputada nacional, Miryam Niveyro, compartió una escena tras bambalinas donde se ve a varios miembros del partido violeta arengando por la re-elección de Javier Milei con una clásica canción de cancha. Liderando el cántico se la puede ver a la hermana del presidente.
Homenaje en vida
La flamante intendente de Avellaneda, esposa del ex jefe municipal Jorge Ferraresi, inauguró una sala multiespacio en la Escuela Secundaria N.° 4 de Gerli con una particularidad: lleva su propio nombre.
La peculiar elección levantó polémica por una normativa bonaerense que fija que, como regla general, deben pasar más de diez años del fallecimiento de una persona para homenajearla en una escuela. Sin embargo, explicaron que la idea fue propuesta por los alumnos por una serie de obras que se presentaron en la escuela. Además, también indicaron que los espacios de esa escuela solo se nombran a partir de mujeres.
La interna peronista se pelea en todos los frentes
Hace tiempo ya que la interna peronista dejó de ser una discusión a puertas cerradas y se trasladó al ojo público. Otro episodio volvió a marcar la tensa relación entre las distintas tribus, esta vez a través de X.
El senador provincial camporista, Emmanuel González Santalla, explotó contra el periodista Roberto Navarro: "Cristina está presa y ustedes se compraron un edificio con la guita que te dan por putearla a Ella y a Máximo, cachivache", aseguró el funcionario. Además, también dejó un claro palito para Axel Kicillof: "Sigan componiendo las nuevas traiciones, que van bien", aseveró.
La explosiva respuesta se dio luego de que Navarro repondiera a un tuit de Paula Penacca, diputada camporista por CABA, quien criticó a Ari Lijalad, periodista de "El Destape". En defensa a su compañero, Roberto Navarro refutó las acusaciones de la funcionaria.
El PRO compra cualquier cosa
En un nuevo hito de ¿innovación?, la inteligencia artificial comenzó a pisar fuerte en el ecosistema político y uno de las primeras figuras que experimentó ser entrevistado por un avatar IA fue Martín Yeza, diputado nacional por el PRO. La propuesta del ciclo de entrevistas, perteneciente a un noticiero con IA llamado "El Primer Feca", viene de la mano de Santiago Siri.
Según la cuenta, las entrevistas se realizan tras contactar con protagonistas reales, quienes responden a las preguntas realizadas a través de audios o texto y, en base a eso, se compagina la entrevista usando IA.
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Ayer me escribió el agente @santisairi y me hizo 3 preguntas. Le respondí en audio por si quería usar el audio literal, la respuesta a esta pregunta era de 2.30 minutos aproximadamente, la comprimió porque por ahora el modelo no permite videos de +30 segundos.
Es bastante… https://t.co/f0fgQvF3zA
— Martín Yeza (@martinyeza) September 16, 2026
En cuanto a las preguntas que le realizaron al funcionario, la "entrevistadora" le consultó por donde debería empezar el Congreso si mira la inteligencia artificial, poniendo el foco en la ley de datos personales. Honestamente, lo más llamativo termina siendo el formato de la entrevista que, más que novedoso, parece ser un complejo esquema para sacarle plata al partido conducido por Mauricio Macri.Otro capítulo de "La Batalla de la Matanza"
Siguiendo con la línea a la que Leila Gianni nos tiene acostumbrados (a saber, polémicos y jocosos posteos en sus perfiles de redes sociales), la reciente ex-comulgada de La Libertad Avanza continúa con su cruzada contra la gestión de Fernando Espinoza en el partido de La Matanza.
En esta ocasión, la funcionaria compartió un video luciendo un interesante look de dos manchones rojos que buscan simular la sangre de dos balazos (representados con una actuación cuestionable), en el cual asegura que "la intentaron callar" y que recibió "balas de todos lados".
Con "Nos siguen pegando abajo" de Charly García de fondo, la edil despotricó contra la gestión de Espinoza, como suele hacerlo, y reafirmó su compromiso con los vecinos matanceros. "Yo no negocio mis convicciones, no me escondo y no abandono a los vecinos", expresó en su publicación.Fuego amigo en LLA
Parece que la paz y buena fe se agotaron en Casa Rosada. Tras expresar su descontento por los recortes en discapacidad dispuestos en el Presupuesto 2027, la senadora y ex-ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, compartió un video en sus redes sociales donde se la puede ver escuchando la canción No me importa” de nadie más que de Lali. La jefa del bloque libertario en el Senado Nacional acompañó el posteo con la frase “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’".
El provocativo gesto despertó una catarata de comentarios en las redes sociales y puso el ojo en la tensa relación puertas para adentro de la cúpula libertaria. Bullrich aseguró que la responsabilidad de los cambios recae en Luis Caputo, quien los habría realizado sin consulta previa y sin levantar el tema en la mesa política del último martes.
Cabe recordar que Javier Milei criticó a Lali Espósito en varias oportunidades, llegando a darle el mote "Ladri Depósito" en 2025 tras poner en discusión sus presentaciones que involucraron obligaciones contractuales estatales.