Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Salud pública, al límite: HIGA sin camas, IOMA en conflicto y CAPS bajo la lupa en MDQ

El sistema sanitario de Mar del Plata acumula señales de deterioro. El Hospital Interzonal quedó sin camas y con pacientes esperando atención, mientras IOMA arrastra conflictos con prestadores y afiliados y PAMI atraviesa cierres y traslados de oficinas.

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