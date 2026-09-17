Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de septiembre de 2026 FALLO JUDICIAL

Ordenaron desalojar FATE

Un tribunal de San Isidro ordenó proceder al desalojo de la planta de Virreyes, que permanece inactiva, pero tomada por los trabajadores despedidos, desde febrero. El sindicato llamó a resistir.

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