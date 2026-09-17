Apps
Jueves, 17 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
FALLO JUDICIAL

Ordenaron desalojar FATE

Un tribunal de San Isidro ordenó proceder al desalojo de la planta de Virreyes, que permanece inactiva, pero tomada por los trabajadores despedidos, desde febrero. El sindicato llamó a resistir.

Ordenaron desalojar FATE
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Un tribunal bonaerense ordenó el desalojo de la planta de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE), que bajó la persiana en febrero, dejando a 920 trabajadores en la calle.

La sorpresiva decisión fue tomada por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías del departamento judicial San Isidro, y fue rechazada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que representa a los empleados desvinculados de la compañía, que desde el cierre mantienen tomadas las instalaciones de Virreyes, en el partido de San Fernando, mientras el conflicto se dirime en la Justicia y también en las carteras laborales de la Nación y la Provincia de Buenos Aires.

La Cámara ordenó el desalojo “en forma totalmente aberrante” y “sin importar que quien está actuando en forma totalmente ilegal a través de un lockout es la patronal”, subrayó el gremio, que llamó a resistir el desalojo.

“El movimiento obrero argentino e incluso los medios internacionales siguen de cerca esta justa lucha obrera que pretende ser aplacada por medio de la violencia defendiendo la posición ilícita de la patronal”, enfatizó la organización gremial.

“Llamamos a todos a acercarse desde ahora mismo a la puerta de la planta a apoyar a los trabajadores de FATE ante semejante injusticia, así como a reforzar la presencia en la madrugada, y anunciamos que mañana 18 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará un abrazo y conferencia de prensa en la puerta de planta”, exhortó el SUTNA en un breve comunicado que concluye con la frase: “Todos a la puerta de FATE”.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ENCUESTA

La plata no alcanza y eso es lo que más preocupa; la inflación, bien, gracias

El último sondeo de Proyección muestra que los bajos ingresos están al tope de las preocupaciones de los argentinos, muy por encima del aumento de los precios. Más de la mitad se endeudaron para cubrir gastos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

“Sabían que era mi casa”: asaltaron la casa de un intendente en un barrio cerrado

Paritarias en pausa: septiembre pasa sin aumento y crece la presión sobre Kicillof

Escándalo en el interior bonaerense: allanaron a dos imputados por el uso de materiales municipales

Discapacidad y personas en situación de calle: las nuevas leyes que rigen en PBA

Escándalo en Olivos: carne, despidos y misterio

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET