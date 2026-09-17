Ordenaron desalojar FATE

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Un tribunal bonaerense ordenó el desalojo de la planta de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE), que bajó la persiana en febrero, dejando a 920 trabajadores en la calle.
La sorpresiva decisión fue tomada por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías del departamento judicial San Isidro, y fue rechazada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que representa a los empleados desvinculados de la compañía, que desde el cierre mantienen tomadas las instalaciones de Virreyes, en el partido de San Fernando, mientras el conflicto se dirime en la Justicia y también en las carteras laborales de la Nación y la Provincia de Buenos Aires.
La Cámara ordenó el desalojo “en forma totalmente aberrante” y “sin importar que quien está actuando en forma totalmente ilegal a través de un lockout es la patronal”, subrayó el gremio, que llamó a resistir el desalojo.
“El movimiento obrero argentino e incluso los medios internacionales siguen de cerca esta justa lucha obrera que pretende ser aplacada por medio de la violencia defendiendo la posición ilícita de la patronal”, enfatizó la organización gremial.
“Llamamos a todos a acercarse desde ahora mismo a la puerta de la planta a apoyar a los trabajadores de FATE ante semejante injusticia, así como a reforzar la presencia en la madrugada, y anunciamos que mañana 18 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará un abrazo y conferencia de prensa en la puerta de planta”, exhortó el SUTNA en un breve comunicado que concluye con la frase: “Todos a la puerta de FATE”.