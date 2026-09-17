Subió el desempleo y volvió a marcar un récord

TOMA VUELO

Hello, New York: confirmaron el viaje de Axel Kicillof a Estados Unidos El Gobernador bonaerense tendrá reuniones con tenedores de bonos de la deuda provincial y con inversionistas. También participará de dos foros en los que estarán el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani.