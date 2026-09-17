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Jueves, 17 septiembre 2026
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ALARMA

Un caso de gripe aviar en el Conurbano activó los protocolos sanitarios

El Senasa confirmó la presencia de esta enfermedad en el municipio de Ezeiza, luego de que Argentina recuperase en abril su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena. Se encienden las alarmas luego de casos similares en Bolivar, Lobos y Ranchos

Un caso de gripe aviar en el Conurbano activó los protocolos sanitarios
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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un predio de aves de traspatio de Carlos Spegazzini, en el partido bonaerense de Ezeiza.

El hallazgo se produjo por diagnóstico de laboratorio, después de que el organismo recibiera una notificación de mortandad de aves en el lugar.

Personal de Senasa concurrió al predio, atendió la sospecha y tomó las muestras que permitieron confirmar el virus, delimitando un área de prevención de tres kilómetros alrededor del foco. En esa zona se aplicarán medidas de bio contención y un rastrillaje epidemiológico para identificar posibles nexos.

El caso se da después de que, a fines de abril, Argentina recuperara el estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena, tras brotes previos en Ranchos, Lobos y Bolívar, aunque Senasa aseguró que el nuevo hallazgo no modifica esa condición sanitaria. 

El organismo también subrayó que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne de ave ni de huevos, y pidió a los productores avícolas reforzar la bioseguridad en las granjas: controlar el ingreso de personas y vehículos, intensificar la limpieza y desinfección de instalaciones, equipos e insumos, y evitar el contacto entre aves silvestres y planteles comerciales.

En tanto, a los tenedores de aves de traspatio les recomendó mantener comederos, bebederos e instalaciones en condiciones higiénicas, impedir el acceso de aves silvestres y usar ropa exclusiva para las tareas de cría.
 

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