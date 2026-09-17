Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de septiembre de 2026 ALARMA

Un caso de gripe aviar en el Conurbano activó los protocolos sanitarios

El Senasa confirmó la presencia de esta enfermedad en el municipio de Ezeiza, luego de que Argentina recuperase en abril su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena. Se encienden las alarmas luego de casos similares en Bolivar, Lobos y Ranchos

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