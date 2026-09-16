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Miércoles, 16 septiembre 2026
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Despedida de Messi: cómo y cuándo se venderán las entradas

La AFA todavía no confirmó fecha ni horario de venta para el amistoso del 6 de octubre ante Benín. Se espera que los tickets salgan por Deportick a fines de septiembre, con precios que podrían ir de $90.000 a casi $500.000

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Tras el anuncio de que Lionel Messi jugará su último partido con la Selección argentina el 6 de octubre en el Monumental, la atención de los hinchas se concentró en un solo punto: cómo conseguir una entrada.

Hasta ahora, la AFA no publicó el cronograma oficial de venta. Por el historial de partidos de local, el expendio suele abrirse entre siete y diez días antes del encuentro. Eso ubica el inicio probable en los últimos días de septiembre. También falta confirmar el cupo máximo por persona.

La plataforma prevista es Deportick, la misma que se usó en las últimas presentaciones de la Albiceleste en el país. Quien quiera intentar comprar debe crear y validar la cuenta con anticipación (DNI, nombre completo y correo), comprobar que el acceso funcione y conectarse minutos antes de la hora anunciada para entrar a la fila virtual.

Los precios definitivos no fueron informados. Como referencia, en partidos recientes en el Monumental la popular general arrancó en $90.000; Sívori y Centenario alta/media oscilaron entre $158.000 y $320.000; San Martín y Belgrano alta rondó los $260.000; y las plateas bajas y medias de esos sectores llegaron a $450.000-$480.000.

Por el carácter histórico del partido, los valores podrían actualizarse al alza.La recomendación práctica es registrarse ya, no esperar al día de la venta y desconfiar de reventa no oficial. El estadio estará habilitado a pleno, más de 80.000 localidades,  porque la sanción de aforo reducido de FIFA rige solo para el amistoso de Córdoba. El cupo, cuando se confirme, se agotará rápido.

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