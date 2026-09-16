Volver | La Tecla Municipios 16 de septiembre de 2026 ALMIRANTE BROWN

Fundidores fundidos: gigante metalúrgica bonaerense pidió el concurso preventivo

Fundición San Cayetano, radicada en Burzaco, una de las principales empresas industriales de la Argentina, recurrió a la Justicia para reestructurar un pasivo que llegó a $34.187 millones. 185 cheques rebotados y China como el verdugo.

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