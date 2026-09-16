Fundidores fundidos: gigante metalúrgica bonaerense pidió el concurso preventivo
Fundición San Cayetano, radicada en Burzaco, una de las principales empresas industriales de la Argentina, recurrió a la Justicia para reestructurar un pasivo que llegó a $34.187 millones. 185 cheques rebotados y China como el verdugo.
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Fundición San Cayetano, una de las principales empresas industriales de la Argentina, recurrió a la Justicia para reestructurar un pasivo que llegó a $34.187 millones. La compañía, radicada en Burzaco, presentó el concurso preventivo después de varios meses de deterioro financiero.
La firma de Almirante Brown tiene 70 años de trayectoria, unos 260 trabajadores y un perfil fuertemente exportador: alrededor del 80% de su producción se vende en el exterior. Fabrica piezas de gran tamaño destinadas a las industrias siderúrgica, petrolera, minera y energética, y tiene presencia comercial en Estados Unidos y otros mercados.
El expediente tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La empresa estableció como fecha de inicio de la cesación de pagos el 18 de diciembre de 2025, cuando comenzó a registrar atrasos en distintas obligaciones vinculadas con su actividad.
China como el verdugo
Además, en su presentación judicial, Fundición San Cayetano se definió como una “tomadora de precios internacionales”, con márgenes acotados y una fuerte sensibilidad frente a las variaciones del tipo de cambio, los costos financieros y las cotizaciones internacionales. Según relató ante la Justicia, el deterioro comenzó a profundizarse a principios de 2024 producto de la apertura de las importaciones y la revaluación de la moneda.
Esto llevó a enfrentar una combinación de menor demanda, presión sobre los precios y dificultades para competir con proveedores internacionales. China aparece como uno de los principales factores mencionados en el expediente.
La compañía también señaló al crédito como uno de los factores que agravaron su situación. De acuerdo con su presentación, las tasas bancarias llegaron a ubicarse entre 80% y 90% anual, mientras que el negocio trabaja con márgenes de rentabilidad cercanos al 5%.
La empresa fundidora de Burzaco registra 185 cheques rechazados por más de $1.000 millones y recibió intimaciones por deudas con Metrogas y Edesur, y reclamos de Banco Nación, Banco Provincia y proveedores internacionales. La información del Banco Central, a su vez, muestra una exposición financiera cercana a $22.355 millones con distintas entidades.
El pasivo declarado ante la Justicia asciende a $34.187 millones y está integrado principalmente por obligaciones comerciales y financieras. La empresa informó $18.512 millones correspondientes a acreedores quirografarios por compras locales, otros $5.539 millones por compras en el exterior y $7.791 millones vinculados con financiamiento.