Wanda Nara lanza su reality

Disney+ anunció que Wanda Nara protagonizará su primer docu-reality. La serie tendrá seis episodios, será exclusiva de la plataforma y ya comenzó a grabarse. Komodo Studio está a cargo de la producción.



El proyecto se filmará durante los próximos meses en Italia, Argentina y Uruguay. Según el comunicado de la plataforma, las cámaras seguirán su vida cotidiana y sus distintos roles: madre, empresaria, conductora y actriz.



La propuesta, de tono “íntimo y revelador”, promete acceso a su entorno cercano, viajes, decisiones laborales y situaciones que habitualmente quedan fuera de su exposición pública.El anuncio se acompañó con un adelanto en el que Nara aparece firmando un contrato con un lápiz labial de su marca. El cierre del video resume el gancho comercial: “Lo querías. Lo tenés. Muy pronto, el reality de Wanda”. Todavía no hay título definitivo ni fecha exacta de estreno.



La producción también recorrerá su trayectoria, desde los inicios hasta su consolidación como una de las caras más visibles del espectáculo.



Varios medios compararon el formato con The Kardashians, por la mezcla de familia, negocios y exposición mediática. A diferencia de esa franquicia, el ciclo argentino estará centrado en una sola protagonista y, por ahora, tiene solo seis capítulos confirmados.