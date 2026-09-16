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La Su abandona Telefe por otros caminos

La conductora aseguró que “este año no” vuelve a la pantalla. Dijo que la semana próxima empieza a filmar un proyecto autobiográfico, que aún no eligió a las actrices y que busca contar “la verdad” de su trayectoria

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Susana Giménez confirmó que no regresará a la televisión durante 2026. Consultada por un posible retorno a la conducción, fue directa: “Por ahora, este año no”. La negativa, dijo, no responde a un retiro definitivo, sino a una agenda ocupada por dos proyectos audiovisuales sobre su propia historia.“Tengo que hacer un documental que voy a hacer y después empezar la película”, explicó.

También adelantó que el rodaje cinematográfico está próximo: “La semana que viene tengo que filmar la película, eso es muy largo”. Según su relato, esa producción repasará su vida y su carrera y buscará mostrar “la verdad”, sin una versión edulcorada.Todavía no hay elenco definido. Giménez aclaró que “todavía no” tiene a las actrices que la interpretarán y que ella intervendrá en esa elección. Algunos medios hablaron de una serie de ocho episodios; ella, en cambio, se refirió a un documental y a una película. Semanas atrás había dicho que una producción sobre su vida se haría “el año que viene”, en línea con el formato que Moria Casán estrenó sobre su propia biografía.

Sobre su vínculo con Telefe, la conductora precisó que hoy “no tiene contrato”, aunque reivindica esa pantalla como su casa durante 35 años. Evitó presentar la decisión como un adiós formal y la encuadró como un corrimiento temporal: primero el documental y la película; la vuelta a un ciclo semanal, por ahora, sin fecha.

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