Prandi y Ortega se casaron en una boda express

Julieta Prandi y Emanuel Ortega formalizaron su relación este martes en el Registro Civil de San Isidro, después de varios años de noviazgo.



En declaraciones posteriores, la conductora explicó cómo llegó el pedido de matrimonio y por qué esa escena coincidió con lo que ella esperaba.Según relató, Ortega le propuso casarse hace dos meses. “Fue repentino. Yo soy muy antigua en esto, él sabía cómo tenía que ser y cumplió con todo. No le faltó nada, hasta hubo música”, dijo Prandi. El músico coincidió en que la decisión surgió de manera espontánea: “Un poco repentino, como debería ser la vida. Cuando uno planifica mucho no vale o no es lo mismo”. La propuesta incluyó anillo, una puesta musical y el gesto de arrodillarse. Prandi resumió su presente como “un momento de felicidad plena y soñado”.



Antes de la ceremonia también había dicho que atravesaba el día “con mucha paz, con mucho amor” y que se trataba de un paso “esperado, querido y elegido”.La celebración fue acotada, con familiares y amigos íntimos. Estuvieron presentes Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres del cantante, y Martín Ortega, el único de sus hermanos que asistió. También acompañaron a la novia sus hijos, Rocco y Mateo, y su padre, Eduardo. La madre de Prandi celebró la unión y dijo que la familia estaba “dichosa” de verla feliz.



Para la ocasión, la conductora eligió un traje de seda color champagne con encaje y blazer, un ramo de rosas y eucaliptos, y aros azules que le regaló una amiga. Aclaró que no hizo despedida de soltera y que la pareja ya se preparaba para la luna de miel, sin precisar destino ni fecha.



El vínculo entre ambos nació a mediados de 2020, en plena pandemia, a partir de un intercambio por Instagram. Las conversaciones derivaron en llamadas y en un primer encuentro presencial el 13 de agosto de ese año. Con el tiempo pasaron a la convivencia y a una familia ensamblada, siempre con un perfil relativamente reservado, hasta sellar el compromiso en el civil.