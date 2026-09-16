Provincia relanza un acueducto de $66 mil millones con financiamiento kuwaití
La obra para llevar agua al Parque San Martín de La Plata había quedado sin adjudicación en 2024. Ahora, con aval del Fondo Kuwaití, Kicillof autorizó un nuevo llamado por $66.430 millones, un 7,7% más que el cálculo de mayo.
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La Provincia vuelve a poner en marcha una millonaria obra de infraestructura hídrica en La Plata que había quedado en el camino por una licitación fallida. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos autorizó un nuevo llamado internacional para construir la segunda etapa del Acueducto a Parque San Martín y obras complementarias, con un presupuesto oficial de $66.430.297.284,98.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución N° 702-MIYSPGP-2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense. El proyecto será financiado mediante el Préstamo N° 982 del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe y se encuadra en un esquema de contratación internacional.
El antecedente inmediato es la Licitación Pública Internacional N° 1/21 (FK), que había sido declarada fracasada mediante la Resolución 445/2024. Según la nueva resolución, la necesidad de ejecutar la obra continúa vigente, por lo que el Gobierno provincial decidió iniciar un nuevo procedimiento licitatorio.
El proceso demandó varios meses de revisión y negociación con el organismo financiador. La documentación técnica y los pliegos fueron enviados al Fondo Kuwaití en enero de 2026 y, tras sucesivas observaciones y modificaciones, la Provincia remitió una versión definitiva en agosto.
Finalmente, mediante una nota fechada el 30 de agosto, el Fondo Kuwaití otorgó la denominada “No Objeción” a la documentación licitatoria. Con ese aval, Infraestructura quedó en condiciones de avanzar con el nuevo llamado.
Pero uno de los datos que sobresale es la actualización del presupuesto oficial. En mayo de 2026, la obra había sido estimada en $61.682.919.309,74. Antes de lanzar la nueva licitación, ese cálculo fue actualizado a valores de agosto y pasó a $66.430.297.284,98.
La diferencia nominal alcanza los $4.747.377.975,24, equivalente a un incremento de aproximadamente 7,7% en apenas tres meses. La resolución atribuye la actualización al tiempo transcurrido y establece que el nuevo monto será la referencia presupuestaria del proceso licitatorio.
Una obra financiada desde Kuwait, pero con aporte provincial
El financiamiento constituye otro de los puntos relevantes del expediente. La construcción será solventada con fondos provenientes del Préstamo N° 982 del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe.
Sin embargo, el crédito internacional no cubrirá todos los costos asociados al proyecto. La propia resolución establece que los fondos del préstamo no podrán utilizarse para pagar impuestos o cargas establecidos por las leyes vigentes en la Provincia o en el país.
Esos conceptos deberán ser atendidos con recursos de Rentas Generales de la Provincia de Buenos Aires.
De esta manera, aunque el financiamiento externo cubre la ejecución de la obra bajo las condiciones del préstamo, existe una porción del costo que deberá ser afrontada directamente por las cuentas provinciales.
Cuándo se conocerán las ofertas
El nuevo proceso tendrá carácter de Licitación Pública Internacional N° 01/26 (FK). La fecha límite para presentar ofertas fue fijada para el 4 de noviembre de 2026 a las 11.30, mientras que la apertura de las propuestas está prevista para las 12 del mismo día.
La documentación contempla el pliego general, el pliego de condiciones particulares, las especificaciones técnicas, las especificaciones especiales y el estudio de suelos.
El Gobierno provincial deberá publicar los avisos durante cinco días en el Boletín Oficial, además de realizar publicaciones en dos diarios de circulación nacional y mantener disponible la documentación en los sitios oficiales hasta la fecha de apertura.
El desafío para la administración bonaerense será ahora lograr que el segundo intento permita finalmente avanzar con una obra que ya tuvo un proceso licitatorio fallido y cuyo presupuesto fue actualizado antes de volver al mercado.