Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Nueva embestida judicial contra la destilería de gin en el Faro de la Memoria

La presentación ante la Justicia Contencioso Administrativa sostiene que la Sociedad de Fomento Faro Norte carece de personería jurídica al día, lo que invalidaría la representación de sus autoridades y pondría en jaque la legalidad de los permisos otorgados por el Municipio para el emprendimiento gastronómico de Burbarrel S.A.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.