Contra la fragmentación: los intendentes buscan su propio lugar en el tablero de 2027
Con gobernadores e intendentes como protagonistas, toma forma una discusión que trasciende el reparto de recursos y apunta a construir una alternativa política al Gobierno nacional. Daniel Passerini pidió ampliar los consensos y advirtió que “hoy hablar en términos electorales es irresponsable”.
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El intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, planteó la necesidad de que los intendentes de todo el país construyan una agenda común que trascienda las fronteras partidarias y permita disputar el rumbo político nacional. En una visita a La Plata, cuestionó el ajuste del Gobierno de Javier Milei y llamó a dejar de lado, al menos por ahora, la discusión electoral.
Passerini sostuvo que los municipios se convirtieron en el principal receptor de las demandas sociales frente al recorte de recursos nacionales. “Ese primer mostrador hoy está muy acuciado porque por un lado nos han quitado los recursos y por otro lado nos han incrementado las obligaciones”, afirmó.
En ese marco, reivindicó la articulación entre jefes comunales de distintos espacios políticos y provincias. “Hemos aprendido a dialogar entre nosotros, venimos de un modelo político que hoy está proponiendo la fragmentación y nosotros lo que buscamos es justamente el consenso, confluir”, señaló.
El cordobés también apuntó contra la estrategia del Gobierno nacional y cuestionó la discusión pública centrada en las redes sociales. “Creo que a la Argentina le hace falta hablar más de temas importantes y discutir menos la foto, lo que dijo, el último posteo”, sostuvo. Y agregó: “Nos quieren hacer comer cuestiones que son de poco interés público y nos alejan de los grandes temas que tenemos que discutir y resolver”.
La construcción de una alternativa hacia 2027 apareció inevitablemente en la conversación. Passerini evitó ponerle una etiqueta electoral al proceso, pero dejó una definición que trasciende al municipalismo: “Hoy hay que dejar los límites partidarios para buscar un consenso un poquito mayor”.
El intendente cordobés llamó además a ampliar esa construcción más allá de intendentes y gobernadores. “No alcanza ni con los intendentes ni con los gobernadores, hay que convocar a las universidades, a los gremios, a las asociaciones de la sociedad civil, a los empresarios, a los industriales”, enumeró.
La crítica a Milei fue directa. Passerini sostuvo que el Gobierno nacional responde a las dificultades económicas con “más ajuste, quitar recursos” y reclamó la restitución de partidas para universidades, jubilados y discapacidad. “Eso va a unir al argentino”, afirmó, en una apelación a construir puntos de encuentro alrededor de demandas sociales concretas.
El jefe comunal cordobés también reivindicó la tradición política del peronismo de su provincia y mencionó a José Manuel de la Sota como referencia de una estrategia basada en acuerdos que excedieran al partido. “Él siempre buscó acuerdos pero siempre planteó que la Argentina tenía una ausencia absoluta de federalismo”, recordó.
Sin embargo, Passerini puso un límite temporal a cualquier especulación electoral. “Hoy hablar en términos electorales es irresponsable”, afirmó. Según planteó, la discusión sobre el escenario de 2027 debería comenzar “a fines de este año”, luego de un contexto internacional que, a su entender, también puede modificar el tablero político.
Así, el intendente cordobés busca posicionar al movimiento de jefes comunales como algo más que un reclamo sectorial por recursos. Con críticas al Gobierno nacional, reivindicación del federalismo y una convocatoria transversal, Passerini apuesta a que los municipios sean también un espacio desde el cual comenzar a delinear una eventual alternativa política.