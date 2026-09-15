Caniggia, tercera: la final será entre Yipio y Sol

Gran Hermano: Generación Dorada quedó reducido a dos. En la gala del lunes 14 de septiembre, Santiago del Moro confirmó primero a Yisela “Yipio” Pintos como finalista.



El mano a mano posterior eliminó a Charlotte Caniggia, hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, que obtuvo el 10,7% de los votos positivos, el porcentaje más bajo entre las tres que seguían en juego.



El tercer puesto le valió 10 millones de pesos.Caniggia se despidió de Yipio con un mensaje de apoyo: le deseó que gane. Solange “Sol” Abraham le reprochó que no la saludara de la misma forma. Apenas quedó la casa con dos habitantes, las finalistas retomaron la pelea que las marcó durante semanas. Sol habló de un versus que “se le dio” a su rival; Yipio le respondió que era el que ella no había querido aceptar. Abraham cerró: “Cagona no soy. Que gane el juego y no el odio”.



La final es el miércoles 16. El público de Telefe define con voto positivo. La ganadora se lleva 70 millones de pesos, más intereses de una billetera virtual, y una vivienda; la subcampeona, 20 millones. Yipio, además, ya tiene aseguradas dos casas prefabricadas por desafíos previos.



Si gana cualquiera de las dos, el reality argentino tendrá su primera campeona mujer desde Marianela Mirra, en 2007.