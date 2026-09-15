Volver | La Tecla Nacionales 15 de septiembre de 2026 CAMBIOS

El Gobierno acelera la privatización de AySA: dos grupos quedaron en carrera por el 90% de la empresa

El vocero presidencial Adrián Ravier había anticipado el avance del proceso y este martes se conocieron las ofertas que superaron la primera instancia. El Estado busca desprenderse de la totalidad de las acciones que posee en la compañía.

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