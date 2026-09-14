Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2026 RETIRO

Tissera dice adiós: presentó su renuncia a León XIV

El obispo cumplió 75 años y se despedirá de la poderosa diócesis de Quilmes. Lo anunció durante la peregrinación a Luján. Un repaso por su trayectoria.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.