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Tissera dice adiós: presentó su renuncia a León XIV

El obispo cumplió 75 años y se despedirá de la poderosa diócesis de Quilmes. Lo anunció durante la peregrinación a Luján. Un repaso por su trayectoria.

Tissera dice adiós: presentó su renuncia a León XIV
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Unos 8 mil fieles de las comunidades de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui se congregaron frente a la Basílica de Luján, punto de llegada de la tradicional peregrinación diocesana, que en su 48º edición se realizó bajo el lema “De la mano de la Virgen, ¡caminemos con la alegría del Evangelio!”.

La celebración eucarística de los 50 años de la poderosa diócesis del Conurbano fue presidida por el obispo Carlos Tissera, quien enmarcó el sentido del jubileo diocesano: “¡Qué alegría encontrarnos aquí, a los pies de nuestra Madre, la Virgen de Luján! Llegamos hasta este santuario con el corazón lleno de gratitud y de historia. Hoy nuestra peregrinación tiene un sentido profundamente sagrado: venimos como Iglesia diocesana de Quilmes a celebrar y agradecer nuestros primeros 50 años de vida. Medio siglo de caminar juntos como pueblo de Dios, con nuestras alegrías, nuestros dolores, con nuestros testigos de la fe y nuestros corazones llenos de esperanza”, dijo.

Sin embargo, Tissera tenía reservada una sorpresa a quienes lo escuchaban. “Para mí, providencialmente, esta peregrinación tiene un eco íntimo y muy movilizador. Hace apenas tres días celebré mis 75 años de vida. Y en cumplimiento de lo que nos pide a todos los obispos el Código de Derecho Canónico, he presentado formalmente mi renuncia al Santo Padre, el Papa León XIV, como obispo de esta querida diócesis de Quilmes. Por eso, hoy vengo a los pies de la Virgen no solo a dar gracias por la historia de nuestro pueblo, sino también a entregarle mi propio ministerio, mis límites, mis aciertos y mi vida entera gastada junto a ustedes”, anunció.

Nacido en Río Cuarto, Córdoba, Tissera fue designado obispo quilmeño en octubre de 2011 por el papa Benedicto XVI. Además, fue miembro de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA, ejerciendo como integrande de la Comisión Episcopal de Ministerios y delegado suplente de la Región Pastoral Centro.

También es miembro de la Comisión Episcopal para Caritas, además de ser delegado nacional para la Pastoral de Juventud y, desde el 17 de agosto de 2016, es copresidente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
 

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