Apps
Lunes, 14 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
AL FIN

Mirtha Legrand recibió el alta tras una semana internada

La conductora, de 99 años, superó un cuadro de bronquitis en el Sanatorio Mater Dei y continuará la recuperación en su casa

Mirtha Legrand recibió el alta tras una semana internada
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Mirtha Legrand recibió el alta médica el domingo, luego de permanecer casi una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial.

La conductora, de 99 años, regresó a su domicilio de avenida del Libertador para seguir el tratamiento en compañía de familiares y amigos.

Había ingresado el lunes 7 de septiembre, después de un fin de semana con síntomas que en un primer momento se atribuyeron a una gripe y que le impidieron cumplir sus compromisos televisivos. El diagnóstico precisó una bronquitis.

Durante la internación permaneció en una habitación común, evolucionó de forma favorable y participó de forma activa en las sesiones con su kinesiólogo.

l parte firmado por el director médico Enrique Echagüe informó que “continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible” y agradeció, junto a la familia, “el cariño y el respeto” recibidos durante estos días.

En los últimos días se había evaluado un alta anticipada, pero los médicos prolongaron la observación para completar el tratamiento con antibióticos.

Durante su ausencia, Juana Viale se hizo cargo de La Noche de Mirtha.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

Provincia licita $420 millones en equipos y deja abierta una ventana a duplicar el gasto

El Ministerio de Seguridad bonaerense autorizó una licitación privada por $420,8 millones para comprar equipamiento e insumos de red e informáticos. El pliego contempla además la posibilidad de aumentar hasta un 100% la provisión, por lo que el gasto potencial podría superar los $841 millones.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La crisis golpea al entramado productivo: cerraron 30.633 empresas

El monstruo que crece

El peronismo piensa en 2027, pero todavía no logra despegarse de Milei en las redes

El CEO de Anthropic pide frenar la carrera de la IA y Elon Musk lo respalda: “Es una preocupación seria”

Colapinto escaló dos posiciones y terminó séptimo en Madrid

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET