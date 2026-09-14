Mirtha Legrand recibió el alta tras una semana internada

Mirtha Legrand recibió el alta médica el domingo, luego de permanecer casi una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial.



La conductora, de 99 años, regresó a su domicilio de avenida del Libertador para seguir el tratamiento en compañía de familiares y amigos.



Había ingresado el lunes 7 de septiembre, después de un fin de semana con síntomas que en un primer momento se atribuyeron a una gripe y que le impidieron cumplir sus compromisos televisivos. El diagnóstico precisó una bronquitis.



Durante la internación permaneció en una habitación común, evolucionó de forma favorable y participó de forma activa en las sesiones con su kinesiólogo.



l parte firmado por el director médico Enrique Echagüe informó que “continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible” y agradeció, junto a la familia, “el cariño y el respeto” recibidos durante estos días.



En los últimos días se había evaluado un alta anticipada, pero los médicos prolongaron la observación para completar el tratamiento con antibióticos.



Durante su ausencia, Juana Viale se hizo cargo de La Noche de Mirtha.