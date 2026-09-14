Volver | La Tecla Nacionales 14 de septiembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Insólito: una pelea entre un jefe comunal y su antecesor terminó con un demorado

Andrés Infante y Eliseo Díaz se enfrentaron dentro de la sede de la Comisión de Fomento de una comuna neuquina y terminaron a los golpes. Hay versiones cruzadas sobre el origen de la discusión y una supuesta amenaza con un cuchillo. El ex jefe comunal fue trasladado a una comisaría de Junín de los Andes

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