Insólito: una pelea entre un jefe comunal y su antecesor terminó con un demorado
Andrés Infante y Eliseo Díaz se enfrentaron dentro de la sede de la Comisión de Fomento de una comuna neuquina y terminaron a los golpes. Hay versiones cruzadas sobre el origen de la discusión y una supuesta amenaza con un cuchillo. El ex jefe comunal fue trasladado a una comisaría de Junín de los Andes
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Un fuerte enfrentamiento entre el actual presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Infante, y quien ocupó ese cargo antes que él, Eliseo Díaz, terminó con una pelea a golpes y la posterior demora del ex jefe comunal. El episodio ocurrió este viernes al mediodía dentro de las oficinas de la localidad y quedó bajo investigación.
Por el momento no existe un parte oficial que permita determinar con precisión cómo comenzó la discusión ni qué responsabilidad tuvo cada uno. Las versiones que trascendieron son contrapuestas y también difieren respecto de la presunta utilización de un arma blanca durante el altercado.
Según una de las primeras versiones, Díaz habría exhibido un cuchillo durante la pelea y una mujer habría intervenido para evitar que el enfrentamiento escalara. Sin embargo, la esposa del ex presidente de la Comisión de Fomento, Belén Griselda Alfonso, negó esa situación y sostuvo que solamente hubo golpes de puño.
De acuerdo con el relato de Alfonso, el conflicto habría comenzado por un pedido realizado el jueves para utilizar un camión de la Comisión de Fomento para trasladar fardos destinados a los animales de Díaz. Infante habría autorizado inicialmente el uso del vehículo, pero el rodado finalmente no habría estado disponible cuando Díaz regresó el viernes.
La situación derivó en una discusión dentro de la sede comunal y luego en el enfrentamiento físico. La esposa de Díaz aseguró además que fue Infante quien inició la agresión, al tomar a su marido del pecho, y rechazó que el ex jefe comunal haya utilizado o mostrado un cuchillo.
Tras el episodio, Díaz se dirigió al Destacamento Policial de Pilo Lil con la intención de realizar una denuncia. Según su familia, allí no se la habrían recibido, por lo que decidió continuar viaje hacia Junín de los Andes.
Durante el trayecto fue interceptado por efectivos policiales y quedó demorado. Posteriormente fue trasladado a una comisaría de Junín de los Andes, donde continuaron las actuaciones correspondientes.
Hasta el momento no se informó oficialmente si existen denuncias por lesiones o amenazas ni qué medidas adoptó la Justicia. El episodio vuelve a poner bajo la lupa las diferencias que ya existían dentro de la localidad y ahora serán las actuaciones policiales y judiciales las que deberán establecer qué ocurrió dentro de la sede de la Comisión de Fomento.