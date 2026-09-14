Otra clausura sacude al Mouras: el automovilismo platense, obligado a frenar
El circuito fue cerrado durante los preparativos para una nueva fecha de categorías zonales. La investigación judicial y los antecedentes recientes reavivan los interrogantes sobre las condiciones del predio y su continuidad como sede de grandes competencias.
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La Policía Federal clausuró el Autódromo Roberto Mouras de La Plata en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas. El operativo interrumpió la actividad prevista para este fin de semana y obligó a organizadores, pilotos y equipos que ya se encontraban en el predio a retirar sus vehículos y pertenencias.
La medida tomó por sorpresa a las categorías zonales que tenían programadas sus competencias, entre ellas A.L.M.A., la AVZ, la Fórmula 5 y el TC 2000 Platense. La situación también afectó a la organización de A.L.M.A., que debía disputar su séptima fecha y debió pedir disculpas públicamente por un inconveniente que calificó como “ajeno a la categoría”.
De acuerdo con fuentes judiciales, el procedimiento se enmarca en una causa que instruye la fiscal platense María Eugenia Di Lorenzo, de la UFI Nº 17, vinculada al estado de las habilitaciones del predio y, en particular, a las condiciones de la pista principal.
El cierre vuelve a poner el foco sobre una situación que ya había generado un antecedente judicial. El 17 de mayo pasado, el circuito había sido allanado durante una fecha de TC Pick Up y TC Mouras, también por presuntas irregularidades en las habilitaciones.
La reiteración de un procedimiento de similares características vuelve a plantear interrogantes sobre la gestión del autódromo y la falta de una solución definitiva para los problemas señalados.
En ese contexto, una de las principales preocupaciones pasa por el Turismo Carretera, que tiene prevista en el Mouras la última fecha de su calendario, el Gran Premio Coronación, para el 6 de diciembre. Si bien todavía no hay plazos oficiales de la Justicia, circulan versiones que mencionan una clausura de al menos seis meses, lo que obligaría a evaluar alternativas para el cierre de la temporada.
Por el momento, el autódromo permanece cerrado y no hay una fecha confirmada para su reapertura. La continuidad de la actividad automovilística en el predio dependerá de las decisiones que adopte la Justicia Federal en el marco de la investigación.