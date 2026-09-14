Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2026 JUDICIALES

Otra clausura sacude al Mouras: el automovilismo platense, obligado a frenar

El circuito fue cerrado durante los preparativos para una nueva fecha de categorías zonales. La investigación judicial y los antecedentes recientes reavivan los interrogantes sobre las condiciones del predio y su continuidad como sede de grandes competencias.

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