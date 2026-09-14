Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

​Martínez Bordaisco encabezará la nueva red territorial de ediles bonaerenses

Con representación en las ocho secciones electorales, la UCR lanzó una red que agrupa a 280 concejales bonaerenses. Martínez Bordaisco quedó al frente de la Mesa Ejecutiva, con el objetivo de darle peso provincial a los reclamos municipales frente a Kicillof.

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