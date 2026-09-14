Martínez Bordaisco encabezará la nueva red territorial de ediles bonaerenses
Con representación en las ocho secciones electorales, la UCR lanzó una red que agrupa a 280 concejales bonaerenses. Martínez Bordaisco quedó al frente de la Mesa Ejecutiva, con el objetivo de darle peso provincial a los reclamos municipales frente a Kicillof.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
En un movimiento estratégico para reordenar el músculo político del radicalismo bonaerense desde sus bases territoriales, la Unión Cívica Radical dejó formalmente constituido el Foro de Concejales Radicales de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca articular la labor de 280 ediles distribuidos en los 135 municipios para otorgar volumen político y legislativo a las soluciones locales dentro de la agenda de la provincia.
La conducción del flamante espacio quedó a cargo del edil de General Pueyrredon y exsenador bonaerense Ariel Martínez Bordaisco. El encuentro fundacional, desarrollado en la Facultad de Derecho, contó con la presencia del senador nacional Maximiliano Abad, referente del radicalismo provincial, cuya participación ratificó el aval de la cúpula partidaria a la articulación de esta red de representación local.
Desde la perspectiva del espacio, la premisa central apunta a modificar la dinámica tradicional de construcción política para promover un esquema ascendente. La propuesta aspira a unificar criterios normativos, compartir proyectos de ordenanza y ofrecer soporte técnico intermunicipal, conectando la labor de los concejos deliberantes con las bancadas legislativas bonaerenses y los intendentes del partido.
La conformación de la Mesa Ejecutiva evidencia una distribución geográfica pensada para articular realidades diversas. Acompañan a Martínez Bordaisco en la conducción los ediles Juan Salceda (Tandil), Alexia Caruso (San Martín), Daniela Ferreyro (Quilmes), María Elena Gallea (Zárate) e Ignacio Palacios (9 de Julio), integrando representación del conurbano, el interior agropecuario y la Costa Atlántica.
Más allá del intercambio legislativo, el agrupamiento de los ediles persigue un fin de posicionamiento político. De cara a los próximos turnos electorales, el radicalismo bonaerense pretende transformar la territorialidad y el contacto vecinal directo en la principal herramienta de tracción para consolidar una propuesta opositora al modelo de gobierno del mandatario Axel Kicillof.