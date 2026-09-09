Pino le ganó a su vice y seguirá al frente de la Sociedad Rural Argentina
El actual titular de la Sociedad Rural Argentina se impuso con amplitud sobre su vicepresidente, Marcos Pereda. La lista Presencia Federal obtuvo 1.441 votos contra 592 de Renovación con Unidad y conducirá la entidad durante el período 2026-2028.
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Nicolás Pino continuará al frente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). El dirigente se impuso este miércoles en las elecciones internas de la entidad y consiguió renovar su mandato por los próximos dos años, luego de una campaña atravesada por una de las internas más fuertes de los últimos años.
La lista Presencia Federal, encabezada por Pino y con Carlos Odriozola como candidato a vicepresidente, obtuvo 1.441 votos, mientras que Renovación con Unidad, la nómina liderada por el actual vicepresidente Marcos Pereda y Santos Zuberbühler, alcanzó 592 sufragios.
En total participaron 2.229 socios, por lo que la diferencia entre ambas listas fue de 849 votos, una distancia que terminó despejando cualquier posibilidad de una elección cerrada.
Una interna que terminó en las urnas
El resultado adquiere especial relevancia por el enfrentamiento entre quienes hasta hace poco tiempo compartían la conducción de la principal entidad ruralista del país.
Pino y Pereda llegaron juntos a la conducción de la Sociedad Rural en 2021 y volvieron a imponerse en 2022. Con el paso del tiempo, sin embargo, la relación política se quebró y ambos terminaron enfrentados por la sucesión y por la interpretación de las reglas internas de la institución.
La disputa escaló durante los últimos meses y convirtió a la elección en una pulseada de alto voltaje dentro de una entidad con casi 160 años de historia.
Uno de los principales puntos de conflicto fue la modificación estatutaria aprobada en 2023, que estableció un límite de tres mandatos consecutivos para quien ocupe la presidencia. Mientras el sector de Pereda cuestionó la candidatura de Pino, el oficialismo sostuvo que la reforma no podía aplicarse de manera retroactiva.
Pino, fortalecido para los próximos dos años
Con el triunfo, Pino no sólo consiguió retener la conducción de la Rural, sino que además obtuvo un respaldo contundente de los socios en medio de una disputa que puso en juego su liderazgo.
El dirigente continuará acompañado ahora por Carlos Odriozola, ingeniero agrónomo, productor agropecuario, director de la SRA y coordinador de la Comisión de Carnes. La fórmula oficialista se presentó bajo el sello Presencia Federal, con representación de los distintos distritos de la entidad.
Durante su gestión, el oficialismo reivindicó entre sus principales logros el saneamiento de las cuentas de la institución, la implementación del voto electrónico, la mudanza de la sede institucional y una mayor presencia de la Comisión Directiva en distintas regiones del país.