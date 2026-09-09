Volver | La Tecla Nacionales 9 de septiembre de 2026 CAMPO

Pino le ganó a su vice y seguirá al frente de la Sociedad Rural Argentina

El actual titular de la Sociedad Rural Argentina se impuso con amplitud sobre su vicepresidente, Marcos Pereda. La lista Presencia Federal obtuvo 1.441 votos contra 592 de Renovación con Unidad y conducirá la entidad durante el período 2026-2028.

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