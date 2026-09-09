Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2026 SIGUE EL PLAN DE LUCHA

Otro golpe de los municipales: corte sorpresivo del acceso al puerto de Bahía

Varios sindicatos de empleados municipales concretaron la protesta como parte del plan de lucha que iniciaron hace una semana para que el gobierno provincial convoque al Consejo del Empleo y aumenten sus magros salarios.

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