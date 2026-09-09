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Miércoles, 9 septiembre 2026
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SIGUE EL PLAN DE LUCHA

Otro golpe de los municipales: corte sorpresivo del acceso al puerto de Bahía

Varios sindicatos de empleados municipales concretaron la protesta como parte del plan de lucha que iniciaron hace una semana para que el gobierno provincial convoque al Consejo del Empleo y aumenten sus magros salarios.

Otro golpe de los municipales: corte sorpresivo del acceso al puerto de Bahía
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El acceso al puerto de Bahía Blanca quedó cortado sorpresivamente hoy, a raíz de una protesta concretada por varios sindicatos de empleados municipales, que vienen reclamándole al gobierno de Axel Kicillof que tome medidas para que mejoren los magros salarios que cobran en muchos municipios bonaerenses.

Motorizado por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), el corte de la ruta 51, que permite acceder a la zona portuaria de Ingeniero White, fue una instancia más del plan de lucha que había anunciado la entidad, pensado para durar todo un año, y que se inició la semana pasada con cortes sorpresivos sobre las rutas 6 y 205, en Cañuelas.

El Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, anunció, luego de esos primeros cortes, que convocaría a una reunión previa para analizar la constitución del Consejo, que los municipales esperan desde hace una década, ya que nunca se conformó desde que una ley determinó su creación.

La FESIMUBO reclama que se conforme el cuerpo porque serviría para establecer una base salarial para los trabajadores de los 135 municipios de la provincia, que hoy por hoy tienen ingresos muy dispares, en algunos casos cercanos a la línea de indigencia.

La protesta de hoy fue realizada por la Regional Sur, que abarca a los sindicatos municipales de Bahía Blanca, Coronel Suárez, Coronel Pringles, González Cháves, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Villarino, Patagones, Daireaux, Guaminí, Adolfo Alsina, Puán, Saavedra, Lamadrid, Tornquist, Pigüé y Laprida.

La medida fue encabezada por el secretario adjunto de la Federación, Miguel Agüero. El viernes, el titular de la FESIMUBO, Hernán Doval, y el propio Agüero habían liderado un plenario de la Regional para planificar la medida.
 

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