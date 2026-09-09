Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2026 JUSTICIA

Régimen penal juvenil: apelaron el fallo que lo suspende y crecen los pedidos de jury

Desde el PRO, La Libertad Avanza y Hechos quieren avanzar con el juicio a la jueza Marta Pascual que suspendió por sesenta días al régimen que aprobó el Congreso. Un fiscal de menores apeló dicha decisión.

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