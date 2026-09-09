Volver | La Tecla Nacionales 9 de septiembre de 2026 FINANCIAMIENTO

YPF consiguió US$1.200 millones en el mercado internacional y busca extender sus vencimientos

La petrolera estatal concretó una nueva colocación de bonos a nueve años con una tasa de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85%. La operación recibió ofertas por hasta US$2.200 millones y permitirá cancelar anticipadamente deuda que vence entre 2027 y 2029, además de financiar parte del plan de crecimiento de la compañía

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