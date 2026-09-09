YPF consiguió US$1.200 millones en el mercado internacional y busca extender sus vencimientos
La petrolera estatal concretó una nueva colocación de bonos a nueve años con una tasa de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85%. La operación recibió ofertas por hasta US$2.200 millones y permitirá cancelar anticipadamente deuda que vence entre 2027 y 2029, además de financiar parte del plan de crecimiento de la compañía
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YPF volvió a buscar financiamiento en los mercados internacionales y cerró una emisión por US$1.200 millones, una operación que la empresa presentó como la mayor obtenida por una compañía argentina en los últimos 11 años. El bono tendrá vencimiento en junio de 2035 y representa una nueva herramienta para reordenar el calendario de pagos de la petrolera.
La colocación se realizó a una tasa de interés del 7,55%, mientras que la tasa efectiva quedó establecida en 7,85%. Otro de los datos destacados por la compañía fue el diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, indicador utilizado para medir el denominado “riesgo YPF”. Según la empresa, se trata del spread más bajo alcanzado por la petrolera en sus operaciones internacionales.
La demanda superó ampliamente el monto finalmente colocado. Durante una gira de dos días por Nueva York, la compañía mantuvo reuniones con más de 50 inversores internacionales y recibió órdenes por hasta US$2.200 millones. El interés permitió concretar una emisión por poco más de la mitad del volumen solicitado.
El destino de los fondos combina dos objetivos. Una parte será utilizada para cancelar de manera anticipada dos obligaciones negociables internacionales cuyos vencimientos estaban previstos entre 2027 y 2029. El resto se orientará a financiar el crecimiento de YPF dentro del denominado Plan 4x4, con el que la compañía busca ampliar su escala productiva y acelerar sus proyectos.
La operación también apunta a modificar el perfil financiero de la petrolera. Al reemplazar compromisos con vencimientos más cercanos por una deuda que se extiende hasta 2035, YPF busca alargar la vida promedio de sus obligaciones y reducir la presión concentrada en los próximos años. La estrategia adquiere relevancia en un escenario en el que la compañía necesita sostener un elevado nivel de inversión para aumentar la producción de hidrocarburos.
La emisión se produce además en un momento en que YPF tiene entre sus principales objetivos acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y avanzar con inversiones vinculadas a su estrategia de expansión. El Plan 4x4 constituye el marco utilizado por la compañía para proyectar ese crecimiento, mientras que el acceso al financiamiento internacional le permite complementar los recursos generados por la propia operación.
La colocación contó con la participación de entidades financieras internacionales como BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz. En el mercado local intervinieron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos.