La inteligencia artificial nos puede matar a todos, advirtió un experto

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La inteligencia artificial (IA) podría matarnos a todos en un futuro cercano, advirtió un experto en el área que acaba de renunciar a una de las empresas líderes del sector.
Se trata del ingeniero Jacob Coxon, quien abandonó Anthropic, la compañía detrás del famoso motor Claude, con una advertencia: las empresas dedicadas a la IA “están jugando con nuestras vidas”.
Se refería a la propia Anthropic y a OpenAI, la empresa en la que había trabajado previamente y que creó el modelo más conocido por el público en general: ChatGPT.
I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.
“Ninguna de las dos empresas actúa de forma responsable. Están corriendo directamente hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma y están jugando con nuestras vidas”, afirmó Coxon en un hilo de publicaciones realizado a través de su cuenta de X (antes Twitter).
El propio responsable del área de seguridad en Anthropic confirmó los temores del ingeniero: “Creemos de verdad que la IA podría matar a todos los humanos, con un riesgo superior al 10% en la próxima década”, señaló.
“Creo que Anthropic está haciendo lo mejor que puede, pero aún no tenemos un plan para resolver el alineamiento para la superinteligencia y, claramente, no estamos en vías de lograrlo”, dijo Evan Hubinger.
El concepto de “alineamiento” es utilizado por los analistas más apocalípticos del fenómeno de la IA para referirse a la relación entre los humanos y los algoritmos superinteligentes.