Volver | La Tecla Nacionales 9 de septiembre de 2026 DIPUTADOS

La oposición avanza con proyectos sobre deuda familiar y emergencia en discapacidad

La Cámara Baja abrió la sesión especial convocada por sectores opositores. El oficialismo terminó dando quórum ante la imposibilidad de bloquear el debate y busca disputar el contenido de los proyectos.

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