La oposición avanza con proyectos sobre deuda familiar y emergencia en discapacidad
La Cámara Baja abrió la sesión especial convocada por sectores opositores. El oficialismo terminó dando quórum ante la imposibilidad de bloquear el debate y busca disputar el contenido de los proyectos.
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La Cámara de Diputados de la Nación protagonizó este miércoles una nueva jornada de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y los bloques opositores, que lograron abrir el recinto para avanzar con dos temas sensibles para la Casa Rosada: la morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad.
La sesión especial tuvo como principal objetivo emplazar a las comisiones para que aceleren el tratamiento de las distintas iniciativas. En total, existen alrededor de 50 proyectos vinculados con la situación de las familias endeudadas, mientras que también se busca extender la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
El dato político de la jornada fue el cambio de estrategia de La Libertad Avanza. El oficialismo había intentado evitar que la oposición reuniera los 129 diputados necesarios para abrir la sesión, pero ante la certeza de que el quórum estaba garantizado decidió ocupar sus bancas y participar del debate. De esta manera, los libertarios buscaron evitar una nueva derrota parlamentaria y mantener cierto control sobre la discusión.
Uno de los puntos centrales está relacionado con el crecimiento de la morosidad y el sobreendeudamiento de los hogares. Las iniciativas apuntan a generar herramientas de alivio para personas que mantienen deudas con entidades financieras y aplicaciones de crédito, un tema que comenzó a ganar peso en la agenda parlamentaria durante los últimos meses.
Desde el oficialismo, en tanto, impulsaron su propia estrategia para encauzar el tratamiento. La Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, había ampliado el giro de los proyectos a Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda, con la intención de realizar reuniones informativas durante septiembre y avanzar posteriormente hacia los dictámenes.
El otro eje de la sesión es la emergencia en discapacidad. La oposición pretende extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y acelerar el tratamiento legislativo frente a los reclamos de prestadores y organizaciones del sector. El tema genera especial sensibilidad política para el Gobierno, que viene siendo cuestionado por la situación del sistema de atención y los atrasos en los pagos.
La jornada también expone las diferencias entre La Libertad Avanza y algunos de sus aliados parlamentarios. Distintos bloques provinciales y sectores dialoguistas decidieron acompañar la apertura del recinto, dejando en evidencia que el oficialismo no cuenta con un respaldo automático para bloquear iniciativas impulsadas por la oposición.
Así, la sesión vuelve a poner al Congreso en el centro de la escena política y representa un nuevo desafío para la estrategia parlamentaria de Milei. Aunque el debate de este miércoles apunta principalmente a fijar el tratamiento en las comisiones, el resultado puede marcar el rumbo de dos discusiones con fuerte impacto social y político durante las próximas semanas.