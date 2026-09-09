Volver | La Tecla Municipios 9 de septiembre de 2026 SE ACABÓ

Se cansó de los reclamos y les tiró los caminos rurales por la cabeza

El intendente de Chivilcoy anunció que le cederá a la Sociedad Rural el rol de conducción de la dependencia encargada de mantener la red vial de tierra. Les dijo que pongan al responsable del área y les dará máquinas y el 70% de la recaudación de la tasa vial. ¿Problema solucionado?

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