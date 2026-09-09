Se cansó de los reclamos y les tiró los caminos rurales por la cabeza
El intendente de Chivilcoy anunció que le cederá a la Sociedad Rural el rol de conducción de la dependencia encargada de mantener la red vial de tierra. Les dijo que pongan al responsable del área y les dará máquinas y el 70% de la recaudación de la tasa vial. ¿Problema solucionado?
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El tema de los caminos rurales es fuente permanente de tensión entre los productores y los intendentes de los distritos de la zona núcleo en la provincia de Buenos Aires (y otras). En los últimos meses proliferaron los reclamos y hasta las demandas judiciales, aunque también hubo iniciativas conjuntas para encontrar soluciones nuevas a un problema que parece no terminarse nunca.
Ahora, un alcalde optó por una alternativa drástica: anunció que dejará a los propios ruralistas a cargo, no sólo del mantenimiento de los caminos, sino de la designación del funcionario a cargo del área.
Se trata de Guillermo Britos, que gobierna Chivilcoy, un distrito con una fuerte impronta rural, y en el que el tema de los arreglos y puesta a punto de los caminos de tierra que atraviesan los campos es una cuestión de agenda permanente.
“De acá para adelante la responsabilidad la compartimos”, dijo Britos durante la inauguración de la Exposición Rural chivilcoyana. Y explicó su idea: le cederá a la Sociedad Rural local el control del área encargada de esos caminos. Ellos designarán al director y administrarán el dinero proveniente de la tasa vial. Además, les dará máquinas para que puedan encarar los trabajos de mantenimiento.
Así, los propios productores estarán a cargo de la gestión vial en Chivilcoy, a excepción de las calles del casco urbano y las tres rutas que atraviesan el distrito (la 5, la 30 y la 51).
“Que ustedes decidan quién va a ser el director vial rural de acá para adelante”, dijo Britos.
El director elegido por la Sociedad Rural administrará el 70% de lo recaudado por el municipio en concepto de tasa vial (el resto quedará para el mantenimiento y obras en el casco urbano).
“Por supuesto que son fondos públicos y serán auditados por el municipio, pero los esperamos con el secretario de Hacienda, el secretario de Obras Públicas, el de Gobierno y la jefa de gabinete el día que ustedes quieran para diagramar esta tarea. Si pedimos, también tenemos que cumplir y aportar al municipio”, dijo Britos. “El ofrecimiento está hecho: la tasa vial la manejan ustedes y las maquinarias están a disposición”.