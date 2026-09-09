Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2026 JUSTICIA

Renunció el camarista de La Plata en medio de un proceso disciplinario

El magistrado Raúl Dalto había sido apartado preventivamente por la Suprema Corte bonaerense mientras avanzaba una denuncia presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento. Ahora, su dimisión deberá ser aceptada por el gobernador Axel Kicillof.

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