Renunció el camarista de La Plata en medio de un proceso disciplinario
El magistrado Raúl Dalto había sido apartado preventivamente por la Suprema Corte bonaerense mientras avanzaba una denuncia presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento. Ahora, su dimisión deberá ser aceptada por el gobernador Axel Kicillof.
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El juez Raúl Dalto presentó su renuncia como integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, en momentos en que avanzaba un expediente disciplinario en su contra por una denuncia vinculada a un presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La dimisión fue comunicada en las últimas horas y deberá ser aceptada formalmente por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. De esta manera, la salida del magistrado se produce mientras continuaban las actuaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
El caso había tomado impulso luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispusiera una licencia obligatoria para Dalto por el plazo de 90 días. La medida fue establecida mediante la Resolución N° 2599/2026, registrada el 2 de septiembre, en el marco de las actuaciones administrativas que se desarrollaban a partir de una denuncia por presunto mal desempeño.
Una denuncia que llegó al Jurado de Enjuiciamiento
De acuerdo con los antecedentes del expediente, el conflicto se originó a partir de actuaciones relacionadas con una licencia por violencia de género otorgada a una trabajadora judicial y de posteriores medidas disciplinarias vinculadas al comportamiento del magistrado.
Durante el proceso interno se recopilaron distintos elementos y se llevaron adelante actuaciones destinadas a determinar las circunstancias denunciadas y la eventual responsabilidad de Dalto.
En ese contexto, el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, presentó una denuncia contra el camarista ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. En la presentación, consideró que los hechos atribuidos al magistrado podían encuadrarse dentro de las causales previstas para investigar un eventual mal desempeño.
La denuncia puso el foco especialmente en el funcionamiento de la Sala I de la Cámara Penal platense y en el vínculo del juez con empleados, funcionarios y otros integrantes del ámbito judicial.
Acusaciones por maltrato y un clima laboral conflictivo
Entre los cuestionamientos formulados contra Dalto aparece la presunta generación de un ambiente laboral caracterizado por una situación de tensión constante. Según la acusación, distintos trabajadores y funcionarios habrían atravesado situaciones de maltrato, con una particular incidencia sobre mujeres que desempeñaban tareas en la dependencia.
El planteo también señaló que el escenario denunciado habría tenido consecuencias sobre el funcionamiento cotidiano de la Sala I. Entre las circunstancias mencionadas aparecen traslados de personal, renuncias y tratamientos médicos, además de cuestionamientos relacionados con la manera en que se habría distribuido la carga de trabajo.
Para la acusación, ese conjunto de situaciones podía haber afectado el normal desenvolvimiento del órgano judicial y constituía uno de los elementos que justificaban la continuidad de las actuaciones disciplinarias.
La Suprema Corte había dispuesto su apartamiento
En paralelo al avance del expediente, la Suprema Corte bonaerense resolvió imponerle a Dalto una licencia obligatoria por tres meses. La decisión tuvo carácter preventivo y se adoptó mientras se desarrollaban las investigaciones sobre los hechos denunciados.
El apartamiento también había sido solicitado en el marco de la presentación realizada por el Procurador General. Uno de los argumentos centrales fue la necesidad de evitar que el magistrado mantuviera contacto con empleados y funcionarios de la dependencia que continuaban trabajando allí y que, a su vez, habían prestado declaración durante las actuaciones.
La medida buscaba evitar eventuales situaciones de presión, represalias o amedrentamiento que pudieran afectar el desarrollo de la investigación.
Ahora, con la presentación de la renuncia, el futuro de Dalto como integrante del Poder Judicial bonaerense queda sujeto a la aceptación formal de la dimisión por parte del Ejecutivo provincial.