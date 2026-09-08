La despedida final a Chiche Gelblung

El trabajo en los medios de comunicación:

Los escándalos públicos

El conductor Chiche Gelblung marcó un antes y un después a la hora de hacer periodismo y estar al frente de diversas producciones. Hoy ya no se encuentra en este mundo pero será recordado por sus polémicas y su lenguaje certero.El apodo “Chiche” viene de su infancia: en la familia decían que era “el chiche de la casa”. Creció en Villa Devoto, en un hogar judío de clase media con fuerte militancia comunista. Su padre, Alfredo, era industrial del cuero; su madre, Berta. El abuelo paterno fue tesorero del Partido Comunista.A los 14 años se fue de su casa. Vendió medias y enciclopedias, durmió en un depósito de huevos y se formó leyendo en bibliotecas populares.Una formación política de izquierda, sin afiliación partidaria ni carrera pública para definirse como “de corazón marxista” y “zurdo por siempre”, aunque nunca militó de manera orgánica ni buscó una función electiva. Ese cruce entre la ideología de izquierda y el oficio periodístico, lo volvieron una figura incómoda para varios bandos. No es peronista y lo ha dicho sin vueltas.Durante la dictadura, sectores de derechos humanos lo acusaron de colaboracionista por su paso al frente de la revista Gente. Hebe de Bonafini lo incluyó, junto a otros periodistas, en un “juicio popular” simbólico. Él, en cambio, se presentó siempre como un profesional que cubrió el poder, no como un operador de un espacio. Asimismo, en democracia entrevistó a casi todo el arco político.En tiempos contemporáneos, fue de los primeros en darle un lugar estable a Javier Milei cuando todavía no era presidente. La relación se rompió después: Gelblung dijo que Milei dejó de darle notas porque no era “sumiso” y le discutía. Más tarde lo criticó con dureza y afirmó que nunca le creyó del todo. Su compromiso, según él, no es con un gobierno, sino con un estilo de confrontación: preguntar, interrumpir y no alinearse.El comunicador entró a la revista Gente en 1966. Diez años después llegó a director, cargo que ocupó hasta 1981. Cubrió conflictos como la Guerra de los Seis Días, Yom Kipur, Vietnam y Biafra. También cantó tango en La Botica del Ángel con el seudónimo Mariano Ovejero, hasta que los dueños de Atlántida le pidieron que eligiera: periodismo o escenario. Luego pasó por Editorial Perfil, La Semana, Ámbito Financiero y La Nación.En radio se consolidó con La Supermañana, Edición Chiche y Hola Chiche.En televisión explotó a los 50 años con Memoria, en 1994. Después condujo ciclos en Canal 9, Crónica TV y Net TV, entre ellos 70-20 Hoy. Fundó medios digitales como Minuto Uno e InfoVeloz.Su manera de hacer televisión directa, sensacionalista y de alto rating, lo convirtió en una figura tan popular como cuestionada.