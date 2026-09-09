El ex River Oscar Ahumada rompió con La Libertad Avanza en Zárate y se aleja de Milei
El exjugador había sido presentado hace menos de dos meses como una de las cartas del espacio para pelear la Intendencia en 2027. Ahora pegó el portazo en medio de las diferencias por el rumbo del armado local.
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La Libertad Avanza sumó una nueva interna en la provincia de Buenos Aires. Esta vez fue en Zárate, donde Oscar Ahumada decidió abandonar el espacio libertario después de haber sido presentado como uno de los nombres fuertes para disputar la Intendencia en 2027.
El exmediocampista de River había desembarcado en el armado de Javier Milei con respaldo del diputado nacional Sebastián Pareja y con la mira puesta en la próxima elección municipal. Pero el proyecto duró poco. Menos de dos meses después de aquella presentación, Ahumada confirmó su salida y dejó abierta una nueva incógnita sobre su futuro político.
La ruptura se da en un escenario de tensión dentro del espacio libertario de Zárate. En el centro de la disputa quedó el proyecto N.º 205, relacionado con el desarrollo de la Costanera e impulsado por el intendente Marcelo Matzkin.
Los concejales de La Libertad Avanza decidieron no acompañar la iniciativa y la postura generó diferencias dentro del armado. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto desplazamiento de Ahumada de la conducción local por sus diferencias con los lineamientos del espacio.
Finalmente, fue el propio exjugador quien salió a aclarar el escenario. “He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el Partido de Zárate”, anunció a través de sus redes sociales.
Ahumada evitó apuntar directamente contra dirigentes libertarios, pero dejó varias señales sobre los motivos de su decisión. En particular, cuestionó el rumbo que está tomando Zárate y puso el foco en las decisiones vinculadas con la Costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano.
“Zárate necesita planificación, transparencia y una mirada de largo plazo”, sostuvo. También reclamó información, participación de los vecinos y la intervención de profesionales e instituciones antes de avanzar con proyectos que puedan condicionar el futuro de la ciudad.
La salida tiene una lectura que excede la discusión por una obra. Ahumada había llegado a La Libertad Avanza con un objetivo electoral concreto y se había convertido en una de las apuestas del espacio para 2027.
En julio, cuando fue presentado como parte de la estructura libertaria de Zárate-Lima, hablaba de impulsar “una pequeña revolución” en el distrito. Seguridad, salud, hospital y educación aparecían entonces como algunos de los ejes de su proyecto.
También planteaba una renovación de la política local y buscaba construir una alternativa con fuerte presencia territorial. Ese armado, que compartía con Daiana Hergert y tenía el respaldo de Pareja, ahora deberá reconfigurarse.
Ahumada, por su parte, dejó claro que no piensa abandonar la política. “No me alejo de la política ni del compromiso que asumí. Por el contrario, comienza una nueva etapa”, afirmó.
El exfutbolista aseguró que continuará trabajando para construir una alternativa para Zárate y apuntó contra los problemas que atraviesan al distrito, con especial énfasis en los servicios, los barrios y las dificultades cotidianas de los vecinos.
Así, el armado libertario pierde a uno de los dirigentes que había elegido para intentar instalar una candidatura competitiva rumbo a 2027. Ahumada llegó con expectativa, habló de una “pequeña revolución” y terminó dando un paso al costado antes de que comenzara formalmente la carrera electoral.
El exjugador de River, famoso por aquella frase del “silencio atroz” en el Monumental, vuelve a quedar en el centro de la escena política. Esta vez, no por lo que dijo en una cancha, sino por una ruptura que expone las diferencias dentro de La Libertad Avanza en uno de los distritos donde el espacio busca construir poder de cara a 2027.