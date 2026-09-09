Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2026 EN PROBLEMAS

El ex River Oscar Ahumada rompió con La Libertad Avanza en Zárate y se aleja de Milei

El exjugador había sido presentado hace menos de dos meses como una de las cartas del espacio para pelear la Intendencia en 2027. Ahora pegó el portazo en medio de las diferencias por el rumbo del armado local.

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