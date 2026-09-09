Preocupación por la salud de Costa

La panelista de Cortá por Lozano, Costa, atraviesa un episodio de salud que generó preocupación por su estado. Según la información disponible, el origen del cuadro fue una infección por neumococo que migró a sangre y desencadenó una encefalitis hepática, una complicación que exige internación y seguimiento médico estricto.



La gravedad de esa combinación, infección bacteriana diseminada y compromiso hepático con repercusión neurológica, determinó su ingreso a terapia intensiva. Esa etapa, la más crítica del proceso, se superó con una evolución favorable. Costa ya no se encuentra en UTI y permanece estable en una sala común, todavía internada y en recuperación. El pasaje de terapia intensiva a sala común se interpreta como una señal de mejoría: el cuadro dejó de representar un riesgo inmediato de vida, aunque la internación se mantiene para controlar la infección, evaluar la función hepática y acompañar la recuperación general. No se informó una fecha de alta ni se precisaron detalles sobre el tratamiento posterior.



En términos clínicos, el neumococo es una bacteria que suele asociarse a infecciones respiratorias, pero cuando llega a la sangre puede generar complicaciones severas. En este caso, la encefalitis hepática aparece como la manifestación que precipitó la internación de urgencia.



La evolución posterior, descrita como positiva y estable, indica que el organismo responde al tratamiento, aunque el alta depende de que esa estabilidad se consolide.



Costa desarrolla su actividad televisiva como panelista de Cortá por Lozano, un espacio de alta exposición pública que explica el impacto de la noticia. Por ahora, su prioridad es médica. El escenario esperado es que, de mantenerse la mejoría, pueda reincorporarse a su rutina habitual en los próximos días. Hasta entonces, continúa internada, fuera de peligro y en proceso de recuperación.