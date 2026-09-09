Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de septiembre de 2026 CONFLICTO

La Justicia vuelve a ponerle un freno a la privatización de AySA

La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó una medida cautelar que impide modificar o reducir las obligaciones de AySA sobre agua potable, salud pública y ambiente. La causa pasará ahora a la Justicia federal, mientras el Gobierno nacional mantiene en marcha el proceso para vender el 90% de la empresa.

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