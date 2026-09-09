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Mirtha Legrand mejora en el sanatorio: ya recibe visitas

La conductora sigue internada por un cuadro bronquial, con evolución favorable, visitas permitidas y parámetros estables

Mirtha Legrand mejora en el sanatorio: ya recibe visitas
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Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial.

Según su hija, Marcela Tinayre, la evolución es favorable y la conductora ya pudo recibir visitas.Tinayre describió el clima en la habitación: “Acá estoy tomando el té con mamá y con dos amigas. Cada día está un poco mejor. Por suerte solo fue una fuerte bronquitis. Ella está atenta a todo y desde aquí los ve”. También indicó que los parámetros se mantienen normales y que la internada está un poco mejor cada día.

La internación se conoció el lunes. El director médico Enrique Echagüe informó que Legrand había ingresado “cursando un cuadro respiratorio bronquial” y que quedaría en una habitación común para completar estudios y continuar el tratamiento. El sanatorio anticipó que, de no mediar cambios, emitiría un nuevo parte oficial a la brevedad.

La conductora, de 99 años, había suspendido su actividad televisiva por un estado gripal. Juana Viale la reemplazó el fin de semana. Nacho Viale, nieto de Legrand, resumió en las últimas horas: “Está muy bien. Mejorando, por suerte”.Fuentes cercanas señalaron que pasó bien la noche previa y que la internación respondió a un seguimiento médico más cercano, sin indicios de un cuadro de gravedad. En declaraciones anteriores, Tinayre había apuntado que la tos le generaba cansancio a su madre.El entorno familiar insiste en un mensaje de tranquilidad mientras se espera el informe oficial del miércoles.

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