Chiche Gelblung, el soñador de la Luna

Samuel “Chiche” Gelblung no hablaba de la Luna como de una ocurrencia televisiva. A los 79 años se anotó como voluntario en un registro de la NASA para un eventual viaje. Decía que, con el paso del tiempo y con quienes se habían anotado antes y ya no estaban, debía de figurar cerca del puesto 100. No le importaba pagar: “Me apasiona el viaje en sí mismo. Me parece que es una aventura maravillosa. Estar en un lugar sin ley de gravedad y vivir esa experiencia, porque aunque vos lo hayas hecho en un simulador no es lo mismo”.Ese deseo no era un capricho aislado. Era la misma curiosidad que lo empujaba a buscar escenarios extremos. Quería sentir lo que no se puede simular. Quería ver cómo se ve el cosmos. Quería, en definitiva, estar donde casi nadie de su edad se anima a imaginar.El otro sueño era más íntimo y más cotidiano.



Gelblung admitía miedo a la muerte, pero se negaba a que ese miedo le dictara el ritmo. “Yo encaro mi día como si fuera a vivir 200 años. La verdad es que no me frena”. No prometía inmortalidad. Elegía una postura: seguir adelante pese a las internaciones, pese a la edad, pese a lo que el cuerpo ya no perdonaba.Entre ambos anhelos había un mismo hilo.



Viajar a la Luna era la metáfora más visible de su hambre de lo desconocido. Vivir como si alcanzara los 200 años era el método: no achicarse, no retirarse del asombro, no aceptar que el límite lo ponga el calendario.Chiche Gelblung se fue sin pisar el satélite y sin llegar a esa cifra imposible. Pero nunca abandonó la idea de que valía la pena soñar en grande y actuar como si el tiempo todavía alcanzara.